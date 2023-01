"Era um homem singular, que tive a sorte de conhecer”, diz Peter Stilwell

“A Igreja não se pode fechar como se fosse um museu. Tem de iluminar o caminho”

No atual contexto de crise, a tantos níveis, Peter Stilwell diz que pode ser inspirador ler, ou reler, os textos do padre Alberto Neto, pela frontalidade e pela coragem, que hoje fazem falta na Igreja.

“Ele situava-se numa fronteira que é vital para a Igreja - anunciada e enunciada pelo Concílio Vaticano II, mas que nem sempre a Igreja, nas décadas seguintes, tem sido capaz de tratar -, que é a fronteira entre a Igreja, internamente, e o mundo e a sociedade que a rodeia. Portanto, essa fronteira que a Ação Católica foi trabalhando, o padre Alberto é um exemplo desse tipo de diálogo”.

“Percebe-se que as questões que preocupam a sociedade passam por ele, pela sua reflexão, à luz da sua fé e dos textos bíblicos, à luz da tradição da Igreja. Esse diálogo constante, difícil, crítico, é necessário para os nossos dias. Aliás, não é por acaso que o Papa Francisco lançou o processo sinodal, que tem exatamente essa mesma vertente: é retomar do Concílio esta preocupação de que o mundo avança, evolui”.

Para Peter Stilwell “a Igreja não pode fechar-se como se fosse um museu, para ser visitada como curiosidades do passado, mas tem de iluminar o caminho e as pessoas de boa vontade, que querem compreender como responder aos desafios do tempo e manter a sua coragem, quando esses caminhos parecem barrados pelos poderes do mundo, quer os económicos quer os políticos, que vão travando as mudanças que poderiam eventualmente levar a que a humanidade fosse mais família do que povos concorrentes”.

Antigo reitor da Universidade de São José, em Macau, e atualmente responsável pelo Departamento de Relações Ecuménicas e Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa, o padre Peter lembra a responsabilidade que os cristãos em geral, clero incluído, devem ter na política.

“Não é a política partidária, mas a política num sentido nobre, que é a preocupação com a pólis, ou seja, com a cidade: a atenção aos desequilíbrios que existem em termos sociais e económicos, a atenção às pessoas que estão mais fragilizadas, fazer da cidade um lugar que seja um lugar de acolhimento e não de concorrência desenfreada”.

“É nesse desafio da grande política que a Igreja deve envolver-se, e a Igreja Católica tem uma longa tradição de Doutrina Social, que tem princípios e propostas muito concretas sobre como responder aos desafios”, sublinha.

Alberto neto era também um poeta e um músico, e a nova edição do livro – que foi revista e aumentada – para além de testemunhos de quem com ele conviveu, inclui também cânticos do autor. “”Foi possível acrescentar os hinos que ele foi escrevendo ao longo do tempo para as Liturgias na Capela do Rato e noutros lugares”, explica o padre Peter, que ajudou os jornalistas António Marujo e Jorge Wemans (amigo do padre Alberto) a escolher o que devia entrar.

Reeditado pela Paulinas Editora, o livro também mudou de título. Na primeira edição era ‘Padre alberto, uma voz incómoda’, agora intitula-se ‘Terra da Alegria e da justiça – A voz do padre Alberto Neto’.

“Pensámos que o título anterior era mais localizado no tempo e mais genérico”, explica Peter Stilwell, que deixa um convite final à sua leitura. “Vale a pena ficar para a memória daqueles que conheceram o padre Alberto, e para os que nã o conheceram, mas gostariam de saber qual era a vitalidade da Igreja naquela altura”.

A apresentação do livro está marcada para as 18h30 desta terça-feira, na biblioteca da Igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa, numa iniciativa do Centro de Reflexão Cristã.