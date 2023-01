“Temos uma solução” para os doentes abandonados nos hospitais, diz CNIS

Receia por eleições antecipadas, novamente?

Parece evidente que isso possa acontecer. Eu queria que fosse até ao fim e penso que todos os portugueses também. Não está aqui subjacente uma questão partidária. Nós precisamos de estabilidade, mas este princípio de ano está a ser bastante perigoso, digamos assim, está a levantar receios de que, de facto, o Governo não se aguente até ao fim. Espero que que se aguente e que governe bem. É isso que é importante.

Ainda relativamente à questão da situação financeira das IPSSS e também do aumento da inflação... Soubemos que o preço da comida registou a maior subida em quase 40 anos e tivemos ainda, na semana que passou, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa a manifestar preocupação com a situação social e também com as dificuldades económicas e financeiras por que passam as famílias. Como é que olha para as medidas adotadas pelo Governo para combater a crise?

São insuficientes. Nomeadamente, em relação ao aumento dos custos com a alimentação. Eu vejo que, por exemplo, aqui ao lado, na Espanha, foram adotadas medidas diferentes, libertando a alimentação de IVA. Eu penso que isso devia ter sido também feito em Portugal, mas não foi. Aliás, em devido tempo - e tive apoio bastante consistente de vários partidos - propus que, para as instituições, a alimentação fosse isenta de IVA, durante este ano. A proposta seria para incluir no Orçamento de Estado, mas não foi consagrada. Penso que se podia ter avançado mais, até porque o Estado está a arrecadar mais receita. É claro que é muito importante que Portugal diminua a sua dívida, é muito importante que, de facto. não haja um défice excessivo nas contas públicas, mas o Estado, no ano que terminou, por força do aumento de preços, teve um aumento da receita.

Aliás, isto que aconteceu com as instituições em dezembro 2022, de antecipar apoios previstos para 2023 e antecipar a atualização dos acordos para dezembro de 2022 significou e foi de facto um reflexo disso mesmo. Portanto, havia uma receita grande no Estado e foi necessário canalizá-la para que não parecesse que, de facto, estávamos no "País das Maravilhas". Até por causa dos apoios europeus, era importante que não houvesse um excesso de receita.