Cáritas de Vila Real pode ver-se obrigada a fechar comunidade terapêutica

Além desta resposta social, há outras que correm risco?

Esta é a mais preocupante, neste momento. Há também um programa alimentar às pessoas mais carenciadas, que é protocolado com a Segurança Social, e que não é suficiente para abarcar todas as situações de carência. Aquilo que está protocolado, os números que estão protocolados não são suficientes. No último mês, nós tínhamos neste programa 237 agregados familiares, 575 pessoas, mas não é suficiente para todas as situações de carência que nos chegam. E mais uma vez, tem que ser a Cáritas, depois, com os seus próprios recursos, mais uma vez, com os donativos que nos chegam das comunidades, das pessoas, para completarmos esta ajuda que é feita pelo Estado. O Estado, se tivesse que fazer isto, gastaria muito mais dinheiro. Portanto, entregar a alguém a baixo custo é muito mais fácil.

Urge rever essas comparticipações e o mais rápido possível?

As participações, mais até da Segurança Social, foram revistas ultimamente e, portanto, para este ano já está previsto este aumento de 5% nas comparticipações e, agora, em dezembro recebemos um apoio extraordinário. Foi aquilo que foi acordado no acordo de cooperação. Não é suficiente. O padre Lino Maia dizia, no momento em que se estabeleceu o acordo, que foi o possível, não era o desejável, mas foi o possível. E tem sido sempre assim. Há vários anos que as comparticipações estão subfinanciadas e continuam subfinanciada e, depois, as instituições têm que acarretar com o resto dos custos.

E essas comparticipações são pagas a tempo e horas?

Sim, nisso não nos podemos queixar. Os protocolos que temos, neste momento, são pagos atempadamente.

Quais são as expetativas para 2023?

Nós, infelizmente, prevemos que esta aflição e que estes números continuem a aumentar. É isso que nós temos previsto. E também temos que estar preparados para darmos resposta, na medida das nossas possibilidades, a toda a gestão, às solicitações. Temos que racionar os nossos recursos, ser muito criteriosos na atribuição dos apoios sociais. Nalgumas situações gostaríamos de apoiar mais, mas também não nos é possível, porque os nossos recursos são limitados.