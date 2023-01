​“Vim para fazer-lhe companhia… ou ele a mim”. Fiéis esperam mais de uma hora na fila para velar Bento XVI

A segurança é, sem dúvida, a maior preocupação por estes dias.

Cerca de mil agentes da polícia italiana, apoiados por elementos do exército, garantem que tudo corre dentro da normalidade.

Estão também destacados cerca de 500 elementos da Nuova Acropoli, uma organização de voluntários sediada em Roma que está no terreno para dar apoio e prestar socorro em eventuais situações de emergência que possam ocorrer, tendo em conta a enorme concentração de pessoas prevista para os próximos dias.

Entre as 09h00 e as 14h00 locais, a Santa Sé anunciou que já passaram mais de 40 mil pessoas pela Basílica de São Pedro, quando as previsões iniciais das autoridades de Roma apontavam para uma média diária até 35 mil visitantes.

E no dia do funeral do Papa Emérito, a cidade espera receber 60 mil pessoas.

Na Via della Concilliazione, a grande avenida onde se situam as representações diplomáticas de alguns países junto da Santa Sé, os carros já não circulam desde o fim de semana e o espaço aéreo em toda a Cidade do Vaticano está interdito.

Mas, apesar da envergadura desta operação, Roma está habituada a eventos que convocam multidões: foi assim na morte de João Paulo II, seguida da eleição de Bento XVI (2005) e na eleição de Francisco (2013).

A máquina está preparada para estes próximos dias em que a Praça e a Basílica de São Pedro vão ser, seguramente, os locais mais procurados por muitos milhares de fiéis.