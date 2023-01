D. Américo Aguiar garante "transparência total" nas contas da JMJ

Todos se deixaram tocar por esta imagem que nos chamou a atenção para aquilo que é o mais importante: a circunstância de sermos pessoas. Na pandemia, vivemos na pele a verdadeira dependência uns dos outros: na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola, nas circunstâncias tão diferentes de cada um, ficámos exatamente na mesma circunstância. E tivemos este homem, o sucessor de Pedro, o Vigário de Cristo na Terra, a transportar a humanidade em direção ao que é essencial, a este Cristo que nos quer salvar, apontando para fazermos caminho juntos.

A mensagem do Papa sublinha exatamente isso: a diferença que há entre estarmos juntos a vencer um obstáculo e o cada um tratar da sua vidinha, como às vezes, infelizmente, acontece. A Jornada Mundial da Juventude é muito uma escola disto mesmo. Primeira experiência do juntos: não há outro encontro, seja lá de que for, seja de música, seja de política, seja de qualquer coisa que possamos imaginar, não existe no mundo outro encontro com esta dimensão. Não existe no mundo outra assembleia com pessoas oriundas de tantos países e de tantas circunstâncias, de periferias geográficas, existenciais, todas ao mesmo tempo, no mesmo local, com o mesmo objetivo. E o Papa tem dito que a jornada de Lisboa pode ser - eu acho interessante a expressão que não é muito nossa - um separador de águas, originando um "antes" e um "depois". Nós estamos a trabalhar para que isso possa acontecer. Mesmo esta inovação que foi conversada, querida e desejada e amada pelo Papa Francisco daquilo que eram as clássicas catequeses vão contar com o pronunciamento de cada jovem

Já vamos a essa novidade, também, nomeadamente sobre esses tempos de diálogo e de catequese, assim chamados. Como tem sido a experiência de liderar esta organização, enquanto coordenador geral, presidente da Fundação, acredito que com muitos diálogos, com diferentes instituições, com diferentes pessoas, com diferentes sensibilidades. Que a experiência tem sido essa?

A experiência tem sido a materialização do juntos.