Morreu o Papa emérito Bento XVI, um "colaborador da verdade"

A traição que originou o Vatileaks

A entrada no Twitter deu-se meses depois de o seu mordomo, Paolo Gabriele - que o acompanhava sempre e tinha acesso aos seus aposentos privados -, ter enviado a vários jornais italianos excertos de cartas privadas.

A sua publicação acabaria por levantar suspeitas de corrupção, para além de revelar os conflitos internos que então atingiam a Cúria romana, dando origem ao caso que ficaria conhecido como "Vatileaks". O mordomo explicaria, mais tarde, que tinha a "convicção de ter atuado por amor exclusivo" à Igreja e ao próprio Papa.



Gabriele foi condenado a 18 meses de prisão por "furto agravado", mas foi perdoado a dezembro de 2012 pelo papa Bento XVI, que lhe terá levado a notícia pessoalmente à cela. Durante o seu pontificado, o Vaticano abriu as portas dos tribunais, permitindo aos jornalistas acompanhar um dos julgamentos mais relevantes da história da Igreja católica moderna.

Face aos vários escândalos que vieram ao público, Bento XVI decidiu renovar parte da Cúria Roma.

Durante os oito anos do seu pontificado, conduziu a Igreja Católica com base no diálogo entre fé e razão e no ecumenismo. O diálogo com os judeus também foi uma das suas prioridades, além de se terem verificado avanços significativos com os muçulmanos - depois das declarações em Ratisbona sobre Maomé e a liberdade da fé, Bento XVI entrou em várias mesquitas e mostrou-se disponível para um melhor entendimento das virtudes do islão.

Uma das heranças do pontificado anterior foi a questão dos abusos. Bento XVI teve mão firme em condenar os culpados e o Papa Francisco elogiou a determinação com que Ratzinger enfrentou o tema. Reforçou as sanções canónicas, identificou os vários tipos de delito, pediu maior controlo na admissão aos seminários e rigor na formação do clero.

Em várias viagens pastorais, não só condenou esses crimes do passado como recebeu, a título privado, algumas das vítimas, com quem dialogou, como aconteceu nos EUA e em Sidney, na Austrália.

A retirada da vida pública

A 11 de fevereiro de 2013, tornou-se o primeiro Papa em cerca de 600 anos a renunciar ao pontificado.



Desde então, viveu no Mater Ecclesiae, um mosteiro nos jardins do Vaticano, assistido pelo seu secretário particular e um grupo de leigas da associação ‘Memores Domini’. No anúncio explicou que resignava por motivos de idade e não por se encontrar com força para exercer de forma idónea o seu ministério.