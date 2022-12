Ser voluntário na JMJ é “receber sempre mais do que damos”

Voluntários de todo o mundo, até do Gana

Os voluntários chegam de todo o mundo e são todos muito bem vindos diz-nos Pedro Vilela da direcção de acolhimento e voluntariado (DAV). “Há voluntários do mundo todo, a última que chegou é do Gana e foi a primeira de longa duração a ser admitida, temos pessoas da Polónia, França, Panamá, temos uma amostra do mundo inteiro e talvez um pouco mais de mulheres do que homens”.

É arquitecto e também ele dá do seu tempo e como pode à JMJ, “é muito gratificante trabalhar aqui, olhamos à volta e vermos tanta gente a dar tempo para construir as jornadas gratuitamente, isso é muito bonito. Vêem aqui a oportunidade de servir e um tempo ganho de investimento para o futuro, alguns aproveitam para fazer uma pausa entre o estudo e o inicio do trabalho”.

Nesta altura há cerca de 20 voluntários de longa duração, mas são os chamados de curta duração, que vão ser mais necessários na semana do encontro e na anterior e aí os cálculos apontam para 20 a 30 mil necessários. As inscrições estão a decorrer e há várias modalidades de participação com valores que variam entre os 60 e os 145 euros.



Alguns dos voluntários estão a viver com famílias portuguesas que os acolheram, outros em casa de religiosos. “É preciso ver o perfil deles, em que área da JMJ podem ajudar, alguns no acolhimento, outros no contact center, comunicação, em todas estas áreas são necessárias pessoas com conhecimento em outras línguas para ajudarmos toda a gente”, explica Pedro Vilela, adiantando que em curso estão já diversas formações dirigidas aos voluntários que passam pelo conhecimento integral do funcionamento da JMJ, ao espirito de equipa e liderança, atenção aos peregrinos, etc…