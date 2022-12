“É uma pobreza” para a sociedade “descartar” quem tem incapacidade física ou mental

O Dicastério para os Leigos, Família e Vida, em maio, convidou cerca de 30 pessoas com deficiência, de vários continentes, a participarem no caminho sinodal. Esses contributos foram recolhidos numa síntese entregue à Secretária-Geral do Sínodo e ao Papa Francisco, e a partir de 6 de dezembro vão fazer parte de uma campanha multimédia do Vaticano. Esta vontade explícita de envolver as pessoas com deficiência, muitas vezes invisibilizadas nas comunidades, no processo sinodal, é um sinal importante para o resto da Igreja?

É um sinal muito importante para o resto da Igreja, é um sinal muito importante para o mundo, no sentido de dar dignidade a todos. Na Europa, se calhar, estamos mais pacificados e compreendemos melhor o que é a dignidade de todas as pessoas, mas infelizmente isso não acontece no mundo inteiro, há sítios e regiões onde as pessoas com deficiência não têm a mesma dignidade. É uma luta muito importante.

Um dos temas que me chamou a atenção na leitura do documento "A Igreja é a nossa casa", foi que falta pensamento teológico sobre o assunto, sobre a inclusão. Temos de trilhar esse caminho, também. Não basta dizer que a inclusão é necessária e vamos incluir. Há muitos temas a refletir, muitos subtemas sobre o grande tema da inclusão, há trabalho que precisa de ser feito na academia, também, para que a Igreja tenha os pés assentes na rocha da inclusão.

No documento divulgado pelo Vaticano fala-se na necessidade de uma “mudança de paradigma”, de acabar com atitudes paternalistas em relação aos deficientes, ou de os considerar “objetos” e não um sujeito da sua pastoral. Revê-se no diagnóstico feito neste documento? A situação em Portugal, na Europa em geral, está um passo à frente?

O modelo assistencialista ainda existe, no nosso dia a dia: quando fazemos as coisas pelos outros, quando nos esquecemos de perguntar o que a outra pessoa quer, quando decidimos por ela. Não temos ainda um modelo participativo, total, existe em medidas diferentes, nas várias geografias, mas em Portugal, claramente, continuamos a dizer que as pessoas com estas características fazem isto, as pessoas com outras características fazem aquilo e não fazem mais nada. Esquecemo-nos de lhes perguntar o que querem fazer, o que gostam de fazer, o que se sentem capacitadas para fazer. É uma mudança de paradigma muito complicada, que limita muito a vida das pessoas com deficiência, infelizmente.