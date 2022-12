D. Delfim Gomes abraça a missão “com total disponibilidade interior e confiança plena”

D. Delfim Gomes é o primeiro bispo nascido na cidade brigantina

Foram bispos co-ordenantes o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e o cardeal D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima. Na celebração marcaram também presença o núncio apostólico da Santa Sé em Portugal, D. Ivo Scapolo, vários arcebispos e bispos de Portugal e Espanha, e vários sacerdotes.



Os cânticos, que foram entoados por elementos de vários coros da diocese, foram escritos especialmente para esta ordenação pelos padres Sobrinho Alves e Joaquim Leite, com arranjos orquestrais do padre José Joaquim Ribeiro.

Na admonição inicial, o administrador diocesano, monsenhor Adelino Paes, referiu-se ao acontecimento como “memorável” e deu graças, felicitando D. Delfim pela “plenitude do sacramento da Ordem” e “Cume do Ministério Sagrado”, agora no episcopado, “dando-se a si mesmo para que seja continuada a obra da Salvação”.

Do presbitério da diocese transmontana, nas últimas décadas, chegaram ao episcopado: D. Manuel António Pires (bispo de Silva Porto), D. José Cordeiro (arcebispo metropolita de Braga e que foi bispo de Bragança-Miranda) e agora D. Delfim Gomes. D. Manuel Quintas, atual bispo da Diocese do Algarve também é da Diocese de Bragança-Miranda, mas pertence à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos).

Na história da Diocese, fundada em 1545, D. Delfim Gomes é o primeiro bispo nascido e batizado na cidade brigantina, na Paróquia de Santa Maria. Foi também nesta cidade que foi ordenado sacerdote, no dia 3 de setembro de 1989. A escolha do Papa Francisco leva-o agora de Trás-os-Montes para o Minho.

A Diocese de Bragança-Miranda, atualmente em sede vacante, está estruturada em quatro arciprestados, 18 unidades pastorais, mais de 320 paróquias e mais de 600 comunidades. Conta com 74 padres, mas apenas com 56 no ativo, e 13 diáconos permanentes.

O novo bispo auxiliar de Braga será apresentado à arquidiocese, amanhã, dia 5 de dezembro, Festa de São Geraldo, às 17h30, na Sé.