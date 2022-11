Dia Mundial dos Pobres. "Sem-abrigo não é só quem não tem casa"

Para quem não está familiarizado com o vosso trabalho, será útil falar da João 13. Que apoio é que presta, onde é que é e o que é que assegura aos utentes?

A João 13 é uma associação de voluntários, foi criada em 2015 na sequência da primavera do Papa Francisco. Nasceu um bocadinho antes dos balneários que ele abriu no Vaticano (para os sem abrigo). Foi a partir da encíclica "A Alegria do Evangelho" que nasceu esta associação de pessoas que se reuniam à volta do Convento de São Domingos e que achavam que o Cristianismo não era só teoria, que tínhamos de fazer aqui alguma coisa. Então, fomos para o mundo dos mais pobres.

Somos cerca de 230 voluntários, temos o NAL (Núcleo de Apoio Local), que é uma resposta da Câmara Municipal de Lisboa integrada no projeto municipal para as pessoas sem-abrigo. Abrimos o refeitório, o espaço que temos, por volta das 18h00. Ali, as pessoas podem tomar banho, deixar a roupa suja que nós lavamos, trocam de roupa, podem fazer a barba, toda essa higiene é permitido fazer ali. Depois passam ao refeitório, onde voluntários prepararam o jantar para poderem ter ali todos a mesma refeição quente, sentados à mesa. Isto marca a diferença com a distribuição nas ruas. Nós não vamos às ruas, quem está na rua sabe que pode ir ali.

As questões da higiene, da roupa lavada, mostra que há uma preocupação com a dignidade de quem está ali?

Claro, é toda essa dignidade. Creio que a grande diferença da João 13 é que nós não somos técnicos a tratar ali de coisas como vemos noutras instituições, em que as pessoas recebem um ordenado, têm de pôr comida na mesa, podem estar bem ou mal dispostas. Na João 13 vemos uma grande humanização, conhecem-nos, nós conhecemo-los a eles, ouvimos, escutamos, tentamos resolver problemas e acaba por ser uma família.

Creio que nenhum voluntário se envergonha de dizer que tem ali uma família, não é um estranho que ali está. Creio que isso é muito importante na humanização do tratamento destas pessoas, também na construção da fraternidade. Se eu voluntário vou para lá com um estilo de superioridade em relação a “estes coitados”, e não vale a pena ser ali voluntário, nós temos de estar de igual para igual. Se eles estão a jantar, eu vou jantar. Antes da pandemia, nós até tínhamos alguns que jantavam com as pessoas sem-abrigo à mesa- para podermos falar melhor. Vamos retomar em breve.

A pandemia condicionou o vosso trabalho?

Muito, a pandemia condicionou muito a nossa relação com eles. Não fechámos, mas a modalidade teve de ser outra: não podiam entrar, porque a nossa resposta é equivalente a um restaurante, portanto, tudo o que aconteceu nos restaurantes aconteceu connosco. Não pudemos abrir, eles não podiam tomar banho, nós dávamos umas toalhitas húmidas para que eles pudessem minimamente fazer a sua higiene, depois preparávamos as refeições em takeaway, e entregávamos. Não podíamos lavar roupa, porque não sabíamos se estava infetada, foi um bocadinho um caos.

Mas demos resposta e a pandemia trouxe uma coisa boa: nós não estávamos abertos todos os dias, havia um ou dois dias em que não tínhamos voluntários, e fez com que nós abríssemos todos os dias e agora esteja a funcionar em pleno. Todos os dias do ano, a associação está aberta.

Depois do jantar, ainda damos a cada pessoa um kit com pequeno-almoço: pão com queijo ou com doce, leite de chocolate e uma fruta.