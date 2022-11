Comunidade cristã "corre o risco de desaparecer" no Médio Oriente

Porque há este relatório sobre a situação dos cristãos, e depois há um outro, mais global, sobre a liberdade religiosa no mundo.

Sim, são divulgados de dois em dois anos, no intervalo de cada um é publicado o outro sobre a liberdade religiosa, que fala de todas as religiões e comunidades. São 198 países que são focados nesse relatório. Agora este relatório é só sobre a comunidade cristã.

A Fundação AIS lança, entretanto, esta quarta-feira, a sua campanha de Natal. A que é que se destina este ano?

Este ano será para Líbano e Síria. Nos últimos anos temos estado muito preocupados e focados em ajudar a manter a presença da comunidade cristã nos países do Médio Oriente. Temos falado muito do Iraque, Síria, Líbano, sempre. Este ano optámos por só falar do Líbano e da Síria, porque houve pequenas melhorias na situação da comunidade cristã no Iraque.

Está mais estabilizada?

Mais estabilizada, embora ainda com dificuldades. Temos zonas que eram historicamente cristãs, em que os cristãos não voltarão a viver lá, já é quase um dado adquirido, mas têm conseguido fazer a vida. Neste momento já podem ter os filhos, do jardim de infância até à universidade, em escolas católicas cristãs, há uma série de infraestruturas que já foram arranjadas e reorganizadas. Apesar da vida ser difícil e desta comunidade ser hoje muito pequena - não serão mais do que 100 mil pessoas – há, de facto, mais estabilidade.

A Síria continua em guerra – não se fala disso, mas continua - e a comunidade cristã é cada vez menor. A sua presença diminuiu drasticamente desde o início da guerra, neste momento será apenas 1% ou 2% da população, serão à volta de 200 ou 300 mil cristãos, não sabemos exatamente.

O povo sírio está a sofrer muito com as sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Testemunhos que vamos recebendo dizem-nos que a vida neste momento é mais difícil do que no pico da guerra, a inflação tornou incomportável para uma família ter acesso a pão diariamente, ou a bens essenciais como peixe e carne. A vida da comunidade cristã neste momento depende única e exclusivamente da solidariedade de fora, sozinhos não conseguem permanecer.

Por outro lado, temos o Líbano, um país que era considerado como a Suíça do Médio Oriente, e que neste momento está a passar por uma crise económica gravíssima, com o colapso total do Estado e de todas as infraestruturas: neste momento têm só uma a duas horas de luz por dia; houve pessoas que investiram em geradores, mas não têm dinheiro para comprar o combustível necessário para os ter a funcionar; a inflação é galopante, as poupanças que existiam nos bancos pura e simplesmente desapareceram. A comunidade cristã tem saído deste país à procura de uma vida melhor.