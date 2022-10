Seminário Maior do Porto prepara investimento de 10 milhões de euros, que até inclui um hotel

E o Padre Samuel Guedes, ecónomo da Diocese do Porto, sublinha que a hospedaria em nenhum momento coloca em risco o eventual crescimento do seminário: “É evidente que ao pensarmos na sustentabilidade não podemos pensar só na sustentabilidade da casa pondo em risco o crescimento do seminário”.

O sacerdote revela, por outro lado, que “essa nova estrutura vai estar aberta ao turismo, a pessoas que queiram ali passar o seu descanso, fazer um retiro”.

"Será um hotel não com a dimensão ou com o desenho do hotel a que nós estamos habituados com estrelas, mas sim ao jeito de uma hospedaria monástica com um ambiente diferente, com uma oferta diferente", explica.

A ampliação, com a criação da hospedaria, assim como as obras de renovação do atual seminário - uma estrutura com cerca de 400 anos -, deverá ser alvo de uma candidatura a fundos comunitários.

O Padre Samuel Guedes adianta que o assunto está a ser estudado e revela que “há algumas possibilidades, dada a dimensão da obra”, uma vez que se trata de "uma estrutura que tem cultura, que tem investigação, que tem turismo".

Para além dessa candidatura, o sacerdote revela que “o seminário alienou algum património e espera pelo contributo dos diocesanos e dos sacerdotes” para fazer face ao investimento.