D. José Ornelas: "Não protegi abusador nenhum"

Relativamente à situação de Moçambique, é público já, até porque há uma nota na Presidência da República, de que o Presidente da República lhe comunicou a situação.

Sim, comunicou-me que tinha uma situação nestes dias.

Situações como a de Moçambique, Timor-Leste, D. Ximenes Belo, Braga, parecem, pelo menos aos olhos da opinião pública, ter um denominador comum: houve encobrimento. Ainda que não seja totalmente verdade, haverá, contudo, reparos a fazer-se ao comportamento dos decisores e por parte da Igreja Católica?

A gente sabe que no passado, também, a perceção que se tinha destes crimes e desta forma de comportamento, que lesa gravemente as pessoas que são vítimas disso [abusos], isso não tinha a perceção que se tem hoje, mesmo do ponto de vista da compreensão, do benefício e dos danos que isso causa nessas pessoas. Portanto, as soluções que se encontravam também eram simplesmente do tipo moral. Comportou-se mal e era isso, era um atentado aos bons costumes e era assim que eram caracterizados esses desmandos dramáticos.

Portanto, também dentro da Igreja, a compreensão disto foi evoluindo. O que nós temos a dizer é o seguinte: no passado, tínhamos um comportamento e era um comportamento que não cumpria os critérios de hoje.

Não são desculpáveis, mas na altura era transversal à sociedade toda. Agora, e é isso mesmo que nós dizemos, não, isto não pode continuar. Nós temos realmente de purificar, nesse sentido, a nossa maneira de atuar para impedir ao máximo [que] estas coisas [aconteçam] e, se acontecerem dramas destes, de tratá-los convenientemente.

Denunciá los às autoridades? Senão dará a ideia de que há um tratamento especial entre os membros do clero...

A questão é o seguinte: denunciá-los às autoridade e a seguir o quê? Eu, confrontado com um caso desses já por mais do que uma vez, o que é que eu digo? Eu não tenho autoridade para convocar uma pessoa, testemunhas, etc. Mas as autoridades do país têm.

Além disso, [com] a credibilidade de uma investigação, e é bom que seja assim, para todos, e se de facto for verdade, estaria duplamente ou triplamente interessado por várias razões. Primeiro, porque a polícia e as autoridades judiciais têm instrumentos que eu não tenho para acertar a verdade.

Segundo, porque é importante saber aquilo que se passa, porque se é verdade que há crimes desses, então essa pessoa não deve estar em responsabilidades dentro da Igreja. Não pode ser. Mas também é verdade, e é importante, que se a pessoa estiver inocente, não tenha de pagar inocentemente aquilo que outros cometeram, para que possa levantar a cabeça com dignidade. Não porque o bispo disse que tem confiança nele, mas porque foi averiguado que esses factos não se passaram.

Eu já passei por ambas as situações, de pessoas com quem tive de tratar e acho que isso é muito importante. Isto não tem a mínima dúvida para mim. Agora, há outra noção que é preciso ter: é que muitas pessoas, que foram [abusadas], que sofreram horrores com isto, não querem ser identificadas com tal. Porque não querem passar de novo pelo sofrimento que tiveram.

Dizem: "Eu digo, identifico-me para dizer, mas não quero que o meu nome seja conhecido, porque não quero voltar a isto e não quero mais ter que ver com este facto". E essas pessoas, a meu ver, têm de ser respeitadas. É isso que a Comissão Independente também tem feito.

Mas o bispo exorta a que se denunciem estas situações às autoridades?

É uma forma necessária, [mas] eu tenho também de ter conhecimento [do caso] e saber sobre o contexto da própria pessoa, se ela me permitir. Mas a primeira coisa que eu digo sempre a pessoas nestas situações é que devem comunicar à Justiça.

O problema é saber se, realmente, a Justiça depois é capaz de manter em segredo aquilo que recebe. E isso é outro problema. Mas isto deve ser criticado, devemos ter sistemas de justiça que realmente respeitem as pessoas para que as pessoas não sejam duplamente vítimas. Mas acho que as pessoas devem denunciar e devem ter a coragem, sabendo que mesmo que isso signifique um sofrimento, é um sofrimento libertador.

Muitas dessas pessoas dizem: "Eu não quero que outras pessoas passem por isto e é por isso que eu denuncio".