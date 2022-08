Oitavo consistório do pontificado de Francisco traz algumas novidades

O Papa convocou para este sábado os cardeais do mundo inteiro para um Consistório, com algumas novidades. O objectivo principal é reforçar o Colégio dos cardeais eleitores, como sempre acontece quando há novas nomeações.

Desta vez, o número dos novos cardeais não ultrapassa os 20, mas destes apenas 16 terão direito a voto porque os restantes quatro têm mais de 80 anos (inicialmente eram cinco, mas o arcebispo emérito de Gent pediu escusa por questões relacionadas com abusos na sua diocese).

Na lista dos purpurados com direito a voto, há quatro de língua portuguesa: D. Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão; D. Virgilio do Carmo da Silva, arcebispo de Dili, e dois brasileiros - D. Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus e D. Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

Goa, Damão e a capital de Timor-leste têm grandes motivos para festejar. Pela primeira vez na história da Igreja há um cardeal timorense (a delegação oficial que assiste à celebração conta com a presença de Xanana Gusmão); e é também a primeira vez que um arcebispo goês de uma das dioceses mais antigas do Oriente, com quase 500 anos, com os títulos honorários de Primaz das índias e Patriarca do Oriente, recebe o barrete cardinalício.

Estas nomeações revelam a sensibilidade do Papa pela evangelização “no terreno”, sobretudo nas periferias e pequenas comunidades minoritárias. A prova disso é que, além dos três purpurados que exercem cargos na Cúria romana (o inglês Arthur Roche, Prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos; o sul-coreano Lazzaro You Heung sik, Prefeito da Congregação para o Clero; e o espanhol Fernando Vérgez Alzaga, governador do Estado do Vaticano), todos os outros novos cardeais são diocesanos e apenas dois são europeus: o arcebispo de Marselha (Mons. Jean-Marc Aveline) e o bispo de Como (Mons. Oscar Cantoni).

A maioria dos nomeados vem da Ásia: aos de Goa e de Dili, juntam-se os bispos de Hyderabad (Índia) de Ulaanbaatar (Mongolia) e Singapura. Do continente americano, além das duas dioceses brasileiras de Manaus e Brasília, há os purpurados das dioceses de Asunción no Paraguai, San Diego nos Estados Unidos. Na lista dos eleitores há também dois bispos africanos, um da Nigéria e o outro do Ghana.