“Se não soubermos quais são as causas dos abusos, não estamos verdadeiramente a preveni-los”

Nenhuma criança deve ficar a sós com um adulto, sem que outro tenha conhecimento. As salas, com vidros ou acrílicos nas portas, são mais seguras e por isso mais indicadas para conversas individuais entre um adulto e uma criança. Estas são algumas das estratégias abordadas nas ações de formação dinamizadas pelo Projeto Cuidar, que pretendem proteger menores e pessoas vulneráveis de qualquer forma de maus-tratos ou abusos.

Em entrevista à Renascença, Sofia Marques, coordenadora desta iniciativa, criada em 2020, defende que “é fundamental estudarmos as causas dos abusos a partir de situações concretas” e perceber o contexto de vida de cada abusador.

Numa altura em que decorrem campos de férias, um pouco por todo o país, Sofia Marques, que é também coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado de menores e adultos vulneráveis da Companhia de Jesus, sublinha a importância de perceber o “impacto que temos no outro”. E conta que todos os animadores e sacerdotes envolvidos nestas atividades frequentam ações de formação.

O projeto Cuidar apoia organizações que trabalham com crianças, jovens e pessoas vulneráveis na promoção dos cuidados das mesmas e na prevenção da ocorrência de crimes como abusos sexuais e maus-tratos. Em que consiste este trabalho?

O projeto Cuidar está ligado a um centro de estudos, o CEPCEP [Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas] que está integrado na Universidade Católica Portuguesa, com um apoio financeiro específico, para esta missão. O intuito inicial era dar apoio às organizações católicas, mas depois foi estendido a outras. Este projeto teve e ainda tem, porque vai ter continuidade, várias áreas de ação. Uma delas ligada à formação, outra ligada mais à consultoria e outra à investigação. Estes foram os principais eixos de trabalho do Cuidar, nestes últimos dois anos.

Com que organizações estão a trabalhar?

Inicialmente começámos com as organizações católicas. Foi feita uma apresentação junto das dioceses, quando foram progressivamente abrindo as comissões diocesanas, mas também junto de congregações religiosas que têm crianças, jovens e outros públicos vulneráveis, nomeadamente em escolas, jardins de infância, casas de acolhimento. Algumas organizam também campos de férias, outras trabalham com pessoas doente, sem abrigo, pessoas em situação de toxicodependência, reclusos.

Estamos a falar de organizações de norte a sul?

Depois meses depois do início do projeto [em 2020], estávamos em plena pandemia. Isso permitiu perceber que, ao desenhar o projeto, tínhamos de fazer formações online. Participaram pessoas de todos os pontos do país, incluindo as ilhas. A determinada altura, acabámos por envolver escolas privadas, sejam elas católicas ou não, e escolas públicas. Apoiámos, no eixo da consultora, algumas escolas públicas e privadas na candidatura ao selo protetor, uma iniciativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção da Criança e Jovens. É isso que o projeto Cuidar faz: ajudar as organizações a criarem sistemas internos de proteção e cuidado, tendo, desde logo, uma equipa responsável pelo Safeguarding, ou seja, pela proteção e cuidado, e a promoção do bom trato.

Não se pretende acabar com momentos de um para um, atendimentos individuais. Aquilo que se pretende é que as relações existam, mas de forma segura.

Tendo em conta o universo de organizações que lidam com crianças, que parte terá já um sistema de proteção implementado?

Parece-me que claramente as escolas estão a fazer algum caminho. Ao longo dos últimos dois anos, fomos fazendo formações em muitos movimentos católicos de campos de férias, no CNE [Corpo Nacional de Escutas], e progressivamente nas paróquias. Vamos sentindo com as pessoas com quem vamos interagindo, seja através da consultoria, seja através da formação, que se vai semeando, para que se vá percebendo o que é que é cultivar o bom trato, e o que não é. Quer no projeto Cuidar, quer no serviço de proteção e cuidado da Companhia de Jesus, estamos focados na promoção da cultura do bom trato, na prevenção de maus-tratos e abusos em sentido lato. Os abusos sexuais são uma forma muito grave, uma expressão de abuso de poder que pode ocorrer em qualquer organização. A prevenção faz-se precisamente pela prevenção de qualquer forma de expressão de abuso de poder, cuidando, ensinando as crianças e os jovens a protegerem-se, a serem não só beneficiários da proteção, mas também agentes de cuidado dos seus pares, a sinalizarem e a ajudarem outro amigo que está a passar por alguma situação e que não consegue falar, por exemplo.

Referia há pouco que é preciso clarificar o que se entende por cultivar o bom trato. O que é?

Nesta área em que a missão é educativa, formativa, espiritual, temos tentado sensibilizar [as organizações] para que haja um olhar e uma identificação dos riscos nas interações, nas próprias atividades, em determinados espaços. Não se trata de olhar para estes riscos com o intuito de acabar com tudo aquilo que faz sentido. Não se pretende acabar com momentos de um para um, atendimentos individuais. Aquilo que se pretende é que as relações existam, mas de forma segura. Nas formações sensibilizamos muito para o seguinte: quando o adulto que está a cuidar das crianças e não está bem, isto pode afetar a forma como cuida do outro. A nossa preocupação é trazer um olhar para o impacto que a forma como agimos pode ter no outro. Será que aquela criança sente que com o meu gesto, a minha atitude, a minha palavra, está a ser cuidado? Ou sente-se de alguma forma discriminado ou ofendido, ignorado ou humilhado? Daí a importância do detalhe: não é preciso só ter em conta as coisas muito graves, mas a subtileza da interação.

Em que consiste a formação que é dada neste âmbito?

Quer no âmbito do Projeto Cuidar, quer no âmbito da Companhia de Jesus, foram feitas formações com dois níveis e dois objetivos diferentes. No caso da Companhia de Jesus, aquilo que foi feito com uma maior regularidade e, vem sendo feito desde 2018, quando o seu sistema de proteção e cuidado entrou em vigor, são formações de seis horas.