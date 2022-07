Nas escolas que levaram Francisco ao Canadá morreram mais de 4 mil crianças. Número real "poderá nunca ser conhecido"

O real balanço de vítimas, era adiantado no relatório, "provavelmente nunca será conhecido". Já ano passado, foram encontrados os corpos de 215 crianças em sepulturas sem inscrições num terreno em tempos ocupado pela Escola Residencial Indígena de Kamloops -- que, na década de 1950, chegou a ser a maior do Canadá, com um total de 500 alunos inscritos.

Reparações e reconciliação

No início deste ano, o Papa já tinha expressado "vergonha e pesar" pelo papel da Igreja Católica nos abusos e pela "falta de respeito" demonstrada para com a cultura indígena e os seus valores, uma ideia que voltou a repetir no encontro desta semana.

“Quero iniciar daqui, deste lugar tristemente evocativo, o que tenho em mente fazer: uma peregrinação penitencial. Chego às vossas terras nativas para vos exprimir, pessoalmente, o meu pesar, implorar de Deus perdão, cura e reconciliação, manifestar-vos a minha proximidade, rezar convosco e por vós”, declarou Francisco, perante milhares de participantes no encontro.

"O primeiro passo desta peregrinação penitencial no meio de vós é o de renovar o meu pedido de perdão e dizer, com todo o coração, que sinto pesar: peço perdão pelas formas em que muitos cristãos infelizmente apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas."

Até hoje, o Estado já pagou às comunidades indígenas milhares de milhões de dólares em acordos de compensação com cerca de 90 mil sobreviventes do sistema de escolas residenciais. Da Igreja do Canadá, as tribos já receberam 50 milhões de dólares através das várias dioceses e ordens religiosas, antecipando-se que venham a receber mais 30 milhões nos próximos anos.