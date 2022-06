Conferência dos Oceanos. "O verdadeiro povo, cujo grito o mundo precisa de ouvir, não está aqui"

Veja também:

D. Peter Chong viajou das Ilhas Fiji, no Pacífico Sul, até Lisboa participar na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Em entrevista à Renascença, o arcebispo de Suva conta os efeitos nefastos das alterações climáticas no seu país, onde nem os mortos têm descanso devido à subida do nível das águas do mar.



Quer dar-nos exemplos de alterações climáticas nas Fiji?

Na aldeia da minha mãe, as pessoas mudaram-se para o cimo do monte, porque as águas do oceano subiram 50 metros e continuam a subir. Conheço uma aldeia em que o cemitério ficou totalmente submerso.

Tudo isto aconteceu num período de 40 anos… e também podemos ver muitas estradas alagadas. Por isso, foi preciso elevar barreiras e colocar pedras para impedir o oceano de inundar as estradas.

Como avalia esta conferência em que participou?

Há dois aspetos. O primeiro é que os países grandes deviam decidir pôr fim às emissões de carbono, porque o carbono leva ao aquecimento do ar e o aquecimento global derrete o gelo.

Outro aspeto importante relaciona-se com os governos locais porque, quando se fala em alterações climáticas, tem de se falar também em cuidar do ambiente. No meu caso, por exemplo, o nosso governo local está a maltratar o ambiente porque permite às grandes companhias a exploração de terras, das praias, permite escavar rochas, tirar cascalho dos rios, permite-lhes fazerem o que quiserem. E agora, nalgumas ilhas, o mar está a inundar a terra.

Que medidas preconiza?

Temos de impedir estas grandes companhias de mineração e exploração dos rios e do fundo do mar. O governo deve tomar medidas para acabar com esta exploração.

O problema é mais visível nas pequenas ilhas, porque não têm dinheiro para construir barreiras contra o mar, mas o nível das águas sobe em todo o lado. O mundo inteiro sabe disso. Até dizem que Miami, nos Estados Unidos, também vai ficar submersa.