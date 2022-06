Vila Real vai ter três novos padres

Na sé, em Vila Real, vão ser ordenados, este domingo, às 17h00, três sacerdotes para a diocese vilarealense.

Na celebração, presidida por D. António Augusto Azevedo, Daniel Pinto Coelho, João Paulo Cunha Silvino e Miguel Ângelo Águeda dos Santos vão ser ordenados presbíteros.

As ordenações sacerdotais numa diocese são sempre motivo de grande alegria e festa, mas, este ano, em que se assinala o centenário da criação da diocese, revestem-se ainda de um significado especial.

Para Daniel Coelho, 27 anos, natural da paróquia de Póvoa de Agrações, no concelho de Chaves, arciprestado do Alto Tâmega, que apesar de ter ingressada no seminário aos 12 anos, a vocação ao sacerdócio surgiu aos 19 anos.

“Seguir este caminho não me passava pela cabeça. Apesar da semente já estar semeada há algum tempo, só surgiu com 19 anos, num momento de dificuldade da vida, em que senti a presença do chamamento de Deus, ao colocar no meu caminho as pessoas certas, porque Deus não nos abandona nos momentos difíceis, age no momento que Ele entende””, revela à Renascença.

Depois de um grande período de formação, tanto no Seminário Maior do Porto como na UCP do Porto, Daniel entende que “o período de formação terá de ser contínuo, para uma melhor evangelização, como também dar resposta às exigências da missão e caminho que Deus e o seu Povo assim o pedem”.

Acredita que ser ordenado presbítero, “mesmo sendo um contexto de uma população muito envelhecida e com identidade rural, é uma missão muito exigente e desafiadora”.

E ser ordenado em ano jubilar é, para Daniel, “uma enorme responsabilidade e exigência” e, ao mesmo tempo, motivo de “grande alegria e honra por fazer parte da história da diocese”.

O jovem que gosta de desporto, e em especial de futebol, e de contemplar a natureza, escolheu como lema de vida “Entrega ao Senhor o teu caminho; confia n’Ele e Ele atuará” e espera “não fugir do caminho” que Deus quer para ele.

“E quando enfrentar dificuldades, não me esquecer que Ele está comigo. Depois de forma mais pastoral, acolher e estar presente junto de todo e qualquer ser humano, tal como Jesus faria no meu lugar”, especifica.

João Paulo Silvino, 27 anos, natural da paróquia de Boticas, arciprestado do Alto Tâmega, conta que “a possibilidade de ser padre nunca apareceu num momento só”.

“É uma descoberta diária, um olhar para nós mesmos e sentir que somos chamados nas nossas decisões e ações”, diz.