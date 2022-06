Corpo de Deus. Milhares de pessoas voltaram a encher as ruas da baixa de Lisboa

Dois anos de pandemia depois, milhares de pessoas voltaram a encher as ruas da baixa de Lisboa na tradicional procissão do Corpo de Deus.

Fiéis de todas as idades, muitos turistas e curiosos, acompanharam esta que é uma das mais emblemáticas procissões da capital e que voltou a realizar-se novamente, depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia.

À Renascença, o cónego Luís Alberto, responsável pela organização da procissão, frisou a importância deste momento de oração, centrado no essencial da vida Cristã, ou seja, na relação com Deus. E explicou a história da procissão do Corpo de Deus.

"Esta procissão quando foi retomada no início dos anos 70, pelo Cardeal Ribeiro, começou a ser realizada saltitando de paróquia em paróquia. A partir do início do século, voltou ao que era antigamente, em que saía da Sé e regressava", conta.