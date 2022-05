Mosteiro de Palaçoulo. “Vir aqui é estar próximo de uma fonte límpida de esperança”

É mais um passo na construção da “aldeia para Deus”, no Planalto Mirandês. À partida, pode soar a algo estranho, mas é assim que as monjas trapistas descrevem o projeto que estão a edificar no lugar do Alacão, em Palaçoulo, no concelho de Miranda.

É ali, no alto do monte, onde só se escuta o silêncio, agora interrompido pelo barulho das obras, que está a erguer-se o primeiro mosteiro trapista em Portugal, com capacidade para 40 monjas.

A colocação e bênção da primeira pedra da igreja abacial, pelo arcebispo de Braga, é apenas mais um marco, um sinal de que o “sonho de Deus” se está a tornar uma realidade.

No dizer da irmã Giusy Maffini, superiora da comunidade, é “mais um passo nesta construção. É mais um passo de pertença, um passo de fé e um passo de alegria, porque é uma forma de responder a Deus, ainda mais convencidas do que estamos a fazer”.

A pedra colocada sob o altar da futura igreja abacial veio de Vitorchiano, Itália. No seu interior foi escavado um pequeno buraco, onde foi colocado um pequeno pergaminho assinado pelas 80 monjas fundadoras.

“No sentido de que é o coração do mosteiro. A própria planta do mosteiro está a representar Cristo, que é o cerne da vida, do tempo e do espaço. A Ele nós entregamos tudo”, conta à Renascença.

O prazo para a conclusão do mosteiro, orçado em seis milhões de euros, está previsto para agosto de 2023. E a irmã Giusy diz que tudo vão fazer para que “este sonho se conclua aí, para começar o sonho verdadeiro que é aquele de acolher muita vida e dar vida a muita gente”.

O sonho contempla também o acolhimento de jovens que irão participar na JMJ de Lisboa. E se, por algum motivo, a obra não estiver concluída a tempo, as monjas propõem-se “disponibilizar, numa forma diferente, espaço para esta jornada e para dar um sinal também que a Igreja é viva”.

Até que o mosteiro se conclua, as dez monjas trapistas, todas elas italianas, que têm o “Ora et Labora” de São Bento como regra da sua vida, vivem na hospedaria, um espaço que, depois, ficará apenas para as pessoas que querem contactar com a vida monástica.

A hospedaria foi projetada para acolher um máximo de 40 pessoas e está equipada com quartos que se prestam à hospitalidade de grupos e famílias (sala de reuniões, sala de leitura, refeitório, capela).