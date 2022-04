Sé de Vila Real estreia “Missa Solene Salve Regina”

Alexandra Amaral é uma das coralistas do Ensemble da Sé e conta à Renascença que, para o concerto, “as expetativas são as maiores e as melhores”. Coralista há muitos anos, destaca a beleza do projeto e a importância da obra.

“É uma obra lindíssima, tem tudo para funcionar bem. Esperamos ter uma grande adesão e que as pessoas gostem tanto como nós gostamos de fazer esta obra”, diz.

Alexandra Amaral nota que, embora seja uma peça sacra, o importante é que as pessoas entendam que a música, sendo sacra ou não, é uma forma de arte e cultura.

“Não queremos que as pessoas entendam isto como sendo uma coisa da Igreja - é de facto, mas é cultura; e o concerto está aberto à comunidade, porque as pessoas também são a diocese”, sublinha, realçando que a “música é uma das formas de arte mais sublimes, é arte no seu esplendor”.

Daí o desejo de que o público veja e sinta a peça “como uma peça bonita” e se “sinta bem ao escutá-la”.

Duas grandes estreias num só dia

O concerto está marcado para as 21 horas de sábado, na Sé de Vila Real. A entrada é gratuita e vai estar disponível um ecrã e um sistema de som no exterior do templo.

No entender do diretor musical do Ensemble da Sé, o local não podia ser outro, porque se trata da “Igreja-mãe da diocese, a sede do bispo e a sede do ensemble”.

Admite um certo nervosismo, que diz “acontece com todos”. “Acontece comigo, porque estou a dirigir a obra; e acontece certamente com cada elemento do ensemble, porque é a estreia e todos queremos que corra bem”, observa, por entre sorrisos.

Quem não encobre “o agrado e a muita alegria” pela estreia da missa solene e do ensemble é o diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia e Música Sacra.

Trata-se de um marco importante na vida da diocese e, segundo o padre Hélder Libório, significa que “a caminhada diocesana, a nível a liturgia começa também a dar alguns passos”.

“É o caminhar de várias pessoas que se juntam, que dão, todos os dias, um pouco do seu trabalho, já com alguma formação musical, para dotar a nossa Igreja diocesana de uma outra beleza, através da música”, especifica.

O sacerdote destaca ainda que “toda a ação litúrgica tem sinais e sinais que nos ajudam a rezar e a transportar a nossa vida para Deus. E a música tem aqui um papel fundamental, ao ajudar-nos a elevar o nosso coração para Deus”.

“Quando nós sentimos que a música nos ajuda a construir, ou melhor, nos ajuda a louvar a Deus, é algo de sublime. Não nos esqueçamos que um dos grandes transcendentes da nossa vida é a beleza e a beleza em tudo, seja nos gestos, seja na música. Ou seja, a beleza é aquilo que nos ajuda a encontrar a Deus”, conclui.