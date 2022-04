​“Uau! Tão lindo". Estudantes de Aguiar da Beira comovidos com os símbolos da JMJ 2023

Aos sábados há encontro de preparação em Penalva do Castelo

Desde 3 de abril que os símbolos da JMJ vão passando pelos agrupamentos escolares. “É muito importante este contacto com as escolas, conseguimos que os símbolos toquem as crianças e os jovens e todos são livres de participar, com o auxílio dos professores de religião e moral”, defende o sacerdote, garantindo que não vai faltar apoio aos que manifestem vontade em participar.

“Ainda não estão abertas as inscrições, mas quando abrirem, os párocos e os representantes juvenis vão auxiliar na participação, já há grupos formados para fazer esta preparação. Para que percebam que não estão sozinhos, e que há outros colegas a quererem ir.

Em Penalva do Castelo, todos os sábados, vão ter um encontro de preparação”, exemplifica.

“É um momento muito especial”, assume o assistente espiritual do COD - Comité da Organização Diocesana de Viseu.

“De manhã estivemos no Agrupamento de Escolas do Sátão e agora no de Aguiar da Beira, e depois temos a Eucaristia com D. António Luciano e à noite um concerto oração com um grupo de missionários, até dia 30 vamos acompanhando os símbolos na diocese. A 3 de abril foi a receção na Sé, com a presença de D. Américo Aguiar. Amanhã vamos à prisão, num momento muito intenso, de libertação, sentirem que podem contar connosco. No dia 25 de abril, em Mangualde, na praia, um concerto com a banda responsável pelo hino da JMJ. E no dia 30, faremos a oração pela paz, com o envio dos símbolos para a diocese da Madeira”, revela o padre André Silva, sobre a passagem dos símbolos no arciprestado urbano, rural, de Besteiros, no do Dão, Beira Alta, e no de Lafões.