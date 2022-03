D. José Ornelas: “Sem Deus, o mundo caminha para a autodestruição”

O Papa Francisco invocou este domingo a bênção apostólica para “todos, especialmente os que vivem atribulados por algum mal”, no inicio da eucaristia que encerrou o Ano Jubilar, dedicado aos 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição, como Padroeira e Rainha de Portugal.

Numa mensagem lida pelo núncio apostólico em Portugal, o arcebispo D. Ivo Scapolo, o Papa recordou que "a promessa da vitória do amor de Cristo” está “na misericórdia do Pai”, sendo a Virgem Imaculada, “testemunha privilegiada desta promessa e do seu cumprimento”.

“Diante do anúncio do anjo, não esconde a sua admiração por ter sido escolhida”, afirmou, “pois não vive nos palácios do poder e da riqueza, não realizou feitos extraordinários”, mas “está disponível para Deus, sabe confiar Nele, mesmo não entendendo tudo”.

O texto de Francisco, apresentado no Santuário nacional de Vila Viçosa, lembrou aos presentes que Deus surpreende-nos sempre, rompe os nossos esquemas, põe em crise os nossos projetos e diz-nos: “Confia em mim. Não tenhas medo. Deixa-te surpreender. Sai de ti mesmo e segue-me”.

Aos participantes pediu ainda que se “deixem surpreender como fez Maria”, façam do Rei D. João IV, um exemplo de vida a imitar e “não voltem a envergar a coroa do próprio reino, mas deixem aos pés de Maria as próprias seguranças, os próprios projetos, os próprios revezes. Seja Ela, a Senhora da própria casa e do próprio ser”.

“Quanto precisamos de aprender com os nossos maiores!”, escreveu, Francisco, questionando: Porventura, não nasceu Portugal em territórios que já então dava pelo nome de Terra de Santa Maria? Pois bem, os filhos da Terra de Santa Maria, hão de mostrar que nunca esquecem e que, a Ela se devem, em grande parte, as glórias do passado”.

“Portugal, destes novos mundo ao mundo. Deverás dar estes mundos a Deus”, pediu, o Santo Padre.

E, de Portugal para o mundo, a situação que se vive na Ucrânia mereceu também a reflexão de Francisco: “Nestes dias tristes de guerra sem fim, com um rasto incomensurável de vitimas inocentes e a negação cruel dos princípios da fraternidade universal, apresentemo-las ao Pai, com a intercessão de Maria, a garantia personificada da esperança de que a Humanidade obterá a completa comunhão com Cristo, na glória da ressurreição”.