Guerra na Ucrânia. "O que se está a semear em termos de memória e feridas será difícil contabilizar"

O Papa Francisco só se deslocará a Kiev, capital da Ucrânia, se tiver “alguma convicção” de que isso levará a um cessar-fogo, afirma o padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-Religioso no Patriarcado de Lisboa.



Em entrevista à Renascença, o antigo reitor da Universidade de São José, em Macau, a única católica na China continental, sublinha que, do lado do invasor russo, “há gente que está a fazer aquilo por razões que nos escapam” e lembra que “há milhares de jovens que não têm mais do que 18 a 25 anos, que estão na frente de batalha” a fazer a experiência de matar e arriscar a própria morte.

A guerra na Ucrânia começou faz há um mês. O Papa Francisco tem apelado inúmeras vezes à paz. Que papel pode a Igreja ter no conflito?

Em conflitos passados, a Santa Sé procurou manter-se um pouco distanciada da polémica em torno da guerra. Para conseguir mediar entre as partes, precisa que nenhuma das partes a sinta como estando do lado oposto. Este conflito é particularmente difícil desse ponto de vista, na medida em que houve claramente uma agressão.

O Papa nunca mencionou o nome de Putin, nem mencionou quem era o agressor, mas tem condenado as mortes e o massacre que se está a viver e tem apelado a que se deixe a solução das armas e se procure a solução das negociações.

Acontece que o mundo russo é predominantemente ortodoxo e, portanto, do lado russo, a ligação da Santa Sé com a Igreja Ortodoxa Russa é ténue. Há vários anos que o Papa tem procurado estabelecer pontes com essa Igreja Ortodoxa, esse Patriarcado. Mas o Patriarca Kirill encontrou-se com ele em Cuba. Foi uma lança em África, por assim dizer. Os papas anteriores não tinham conseguido chegar a esse ponto.

Esta relação ténue com a Igreja Ortodoxa pode inviabilizar de alguma maneira um papel mais preponderante na mediação do conflito?

A Santa Sé tem uma rede diplomática e uma série de redes de contacto na Rússia, na Ucrânia, e noutros países vizinhos, que lhe permite fazer circular informação. Mas é difícil saber exatamente o que é que a Santa Sé pode ou não pode fazer.

Acredita que o Papa Francisco possa ir a Kiev?

Kiev pediu, mas com o Papa Francisco é sempre imprevisível. Duvido que as pessoas em torno do Papa quisessem que corresse esse risco. Teria que ter alguma convicção de que isso teria repercussão, que do lado russo haveria, pelo menos, um cessar-fogo. Caso contrário, as coisas poderiam escalar. O Papa representa mil milhões de cristãos – é muita gente e muita opinião pública a nível mundial. Se fosse abatido no meio de um conflito, seria uma coisa que poderia provocar mais estragos do que a presença dele podia resolver.

Quem está na frente da batalha dispara? O que faz ao adversário que ficou ferido? Trata-o simplesmente como um trapo? Há muito de humanidade que se joga nessa experiência.

O Papa Francisco diz que “qualquer guerra é uma derrota da humanidade”. Em que é que falhámos?

A guerra é sempre um horror. Aparece como um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Desde tempos imemoriais, desde Caim e Abel, na tradição bíblica, que há esta zona obscura da nossa humanidade. Somos capazes de cegar em relação ao próximo, de não reconhecer nele ou nela um irmão ou irmã. Somos capazes da violência. E esse horror por que desperta?

As pessoas organizam-se em sociedade por várias motivações e criam identidades à volta de ideias, ideologias, bandeiras, que são coisas abstratas. Por vezes, mobilizamos essas identidades para fins que perderam de vista a pessoa em concreto. Por exemplo, Putin neste momento parece sonhar com uma grande Rússia e com isso perde de vista as pessoas.

Mas se virmos, se tivermos olhos para ver, vemos que no meio deste conflito há este enorme movimento de solidariedade, uma coisa impressionante, por exemplo, na Polónia, que acolheu grande parte destes refugiados. [Recentemente], o presidente polaco dizia numa entrevista à BBC: "Acolhemos um milhão e quinhentos mil refugiados e ainda não abrimos um campo de refugiados". Os polacos abriram as suas casas a esta gente.