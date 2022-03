Guerra na Ucrânia. Jornadas Mundiais da Juventude mostram que “a paz é possível”

“Muito obrigado pelo vosso sim”, diz o padre Alexandre Mello no final da homilia da missa celebrada especialmente para os voluntários. Estas pessoas já estão a trabalhar para a Jornada Mundial da Juventude 2023, que vai acontecer em Lisboa em agosto do próximo ano.

Alexandre Awi Mello é brasileiro, trabalha no Vaticano, no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, responsável pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude. “Já estamos a ver muita coisa a mexer. Muita paixão”, revela o sacerdote.

A missa decorreu na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações. Esta vai ser a igreja que fica mais perto da zona onde o evento vai ter palco, no Parque do Tejo. O padre Alexandre Mello, virado para os jovens voluntários, pediu três “S´s”: sacrifício, solidariedade e serviço.

“O efeito da JMJ vocês só vão perceber no final da JMJ”, sublinha o sacerdote. Alexandre Mello reforça que a preparação de um evento com esta envergadura é exigente e requer muito espírito de sacrifício. Para o sucesso, o padre pede um outro “esse”: sinergia. “É preciso saber quanto custa e quem paga”, atira o padre em tom de descontração. Mas ressalva que aos voluntários, essas questões não dizem respeito.

Na missa, que aconteceu esta quarta-feira à noite, a maioria dos fiéis é jovem, e a pandemia ainda interfere com o normal funcionamento da celebração. Na “Paz de Cristo”, o padre pede para que todos se cumprimentem, mas sem se tocarem. “Abanem a cabeça, inclinem-na”, instrui. No momento da comunhão, os fiéis só podem tirar a máscara para tomar a hóstia, e recebem-na na mão, como tem vindo a acontecer nos últimos dois anos.