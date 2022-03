Congresso assinala 375 anos da Padroeira de Portugal

O congresso vai abrir e fechar com “duas figuras de renome internacional ligadas à Santa Sé.” Stefano Cecchin, Presidente da Pontifícia Academia Mariológica Internacional que abrirá o Congresso no dia 24 de março e Monsenhor Rino Fisichella, Presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização que o encerrará, no dia 26.

Trata-se de um congresso “científico”, esclareceu Marco Daniel Duarte, em que participarão investigadores de diferentes áreas, como José Rui Teixeira, da Universidade Católica e Antónia Fialho Conde, da Universidade de Évora, entre outros.

“A promoção do culto a Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal nos primórdios da imprensa periódica nacional”, “Maria nas Escrituras Sagradas”, “Considerações em torno da Génese do Dogma da Imaculada Conceição – A Importância de Santo Agostinho e a Questão Pelagiana”, “A perfeição de Maria na formula agostiniana do pecado original” e “Do corpo de Maria ao corpo cósmico de Cristo Cristologia, Cosmologia e Mariologia” serão alguns dos temas em análise no Congresso que decorrerá nos auditórios do Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.

Durante o Congresso será apresentado o livro “Coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima – Joias e a bala”.

Publicado pelo Santuário de Fátima, o livro pretende mostrar não só “toda a história que envolve a coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima”, mas também as joias e gemas que tem incrustadas, além da bala que atingiu o Papa João Paulo II.

Depois da apresentação, estará à venda no Santuário e em livrarias em todo o país.