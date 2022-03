"Estamos muito preocupados". Campanha ‘Cáritas ajuda Ucrânia’ apresentada em Lisboa

A nova campanha de ajuda à Ucrânia foi apresentada esta quarta-feira pela Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, que, desta forma, quiseram assinalar o início da Quaresma.

“Naturalmente que estamos em grande comunhão espiritual e o Papa ao lançar este dia de oração e jejum em comunhão com a Ucrânia, está a marcar a Quaresma, claramente”, referiu D. José Traquina, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, para quem a Igreja “não podia ficar indiferente”.

“Estamos muito preocupados”, afirmou, explicando que os donativos da campanha irão ser canalizados para as Cáritas da Ucrânia e dos países vizinhos que estão a receber quem foge da guerra, porque essa é a melhor forma de garantir que a ajuda chega ao destino e é aplicada.

“A Cáritas é um meio que temos em rede, a nível europeu e mundial, e é fácil conjugar as ofertas e campanhas que se fazem e saber que chegam lá e são aplicadas”, referiu aquele responsável, lembrando que a ajuda inicial “dos fundos próprios da Cáritas Portuguesa, de 20 mil euros, acrescida de mais 20 mil euros do Santuário de Fátima, imediatamente foi comunicada à Cáritas Ucraniana para saber que pode contar com isso”.