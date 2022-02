Judeus em Belmonte: “Hoje há mais gente da nossa comunidade em Israel que aqui”

Sexta-feira, dez da manhã. Em frente à porta principal da sinagoga Beit Eliahu (casa de Elias), situada na rua da Fonte Rosa, três homens conversam. Todos usam quipá.

Um deles é João Diogo, vice-presidente da Comunidade Judaica de Belmonte. Nas mãos, segura as chaves do templo inaugurado em 1996. Ia abri-lo, no momento em que se cruzou com Elias Salas, antigo rabino da sinagoga, e com um ajudante. Os dois homens estão de passagem por terras beirãs, mas, ao despedirem-se, prometem voltar mais tarde. Afinal, o sabat, dia sagrado de descanso no judaísmo, “começa ao entardecer”.

Ainda há pouco mais de três décadas, um episódio trivial como este seria impossível de presenciar em Belmonte. Oficialmente, a comunidade judaica da vila só foi reconhecida por Israel em 1989. Em Portugal, existem mais duas: uma no Porto e outra em Lisboa. Mas as suas raízes em Belmonte são as mais profundas: datam já do século XII.