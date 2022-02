D. Jorge Ortiga. “Depois do 25 de Abril, a minha ligação aos jovens do MRPP foi de muita proximidade”

O encontro entre padres seria difícil.



Era muito complicado. Havia sacerdotes que andavam a pé horas para se encontrarem, para trabalharem, para se ajudarem nas confissões. Numa freguesia de Viana do Castelo, dizia-se que quando havia um funeral, as pessoas demoravam duas a três horas até à Igreja. Normalmente, paravam a meio da viagem e, em cima do caixão, colocavam uma merenda. Comiam pão, chouriço e bebiam vinho. Se era verdade ... são histórias que contávamos uns aos outros.

A sua missa nova foi a primeira na diocese com concelebração, um sinal dos tempos de renovação do Concílio. O que o levou a fazer esse pedido ao arcebispo de então, D. Francisco Maria da Silva?

Iam lendo o La Croix e um ou outro livro e verificando que o Concílio Vaticano II permitia a concelebração. Estávamos habituados a ter a missa só com um padre, com um acólito, um diácono e subdiácono. Os outros padres assistiam. Por que razão é que não havíamos de participar todos na Eucaristia? Nunca se tinha feito. Não foi vaidade, nem vontade de mostrar ser diferente. Foi pura e simplesmente poder dizer que era possível e que devíamos enveredar por um caminho novo que estava a ser permitido.

Sentiu mais resistência ao Concílio por parte do Clero ou dos leigos?

É difícil responder, mas penso que mais da parte do clero. O povo de Deus ofereceu alguma resistência à mudança, mas era mais ignorância, digamos. Ao passo que da parte dos sacerdotes houve alguma oposição e oposição um pouco mais consistente em relação ao uso do latim, a celebrar de modo diferente, e a outras mudanças que foi necessário fazer. Em todas as dioceses, havia grupos de padres mais tradicionalistas. Nem sempre as reuniões, as chamadas palestras, eram pacíficas. Mas o tempo desfez tudo isso e o caminho percorreu-se.

Era claro para si que esse era o caminho?

Não tinha dúvida nenhuma e tinha pena que estivéssemos a perder tempo nessas questões. A Igreja tinha que se reformar.

O Concílio ainda está por concretizar?

O Concílio Vaticano II ainda não foi devidamente assimilado e ainda não trouxe à Igreja aquele rosto de uma Igreja povo de Deus, essencialmente como ela é apresentada na constituição Lumen Gentium, e como deveria ser com todas as consequências: uma Igreja empenhada nas questões do mundo, na ligação com os leigos, com a comunicação social, com tantos problemas que existem. A Igreja tem, ainda, muito que percorrer e ainda há sacerdotes e leigos que gostariam mais de um catolicismo de eucaristias fechadas na Igreja, de regresso ao latim e de tantas outras coisas. Mas não queria falar disso, porque não gosto. Prefiro olhar para o positivo, para aquilo que podemos fazer.

Quando foi para Itália em 1968 estudar História da Igreja, como era a vida em Roma?

Não era bem a matéria que gostava de estudar. A minha vida é mais orientada para o concreto, e já naquela altura, não sei como, nem porquê, a minha opção era a sociologia. Depois, o arcebispo tinha-me dito que sim e, depois à última hora, disse-me que passaria do futuro para o passado. Houve ali dois ou três dias em que foi preciso fazer um exercício de obediência. Ao fim e ao cabo, tenho de reconhecer que foi bom. Aprendi imenso a estudar História da Igreja, a andar pelos arquivos do Vaticano. O nosso tempo era passado entre o colégio e a faculdade. Um dos aspetos interessantes foi a experiência de universalidade: ter professores de diferentes línguas e com mentalidades diferentes, mas sobretudo os colegas com quem podíamos conversar.

Em Roma conhece melhor os Focolares.

Uma das experiências concretas dos Focolares é o que se chama, ainda hoje, a escola sacerdotal. Tinha professores universitários para a atualização de algumas disciplinas, mas era, sobretudo, uma escola de vida. Isto foi no terceiro ano. Todas as quintas-feiras deixava o colégio e ia até essa escola para poder conviver, estar, conversar. Uma das coisas que me dá muita alegria hoje é que posso sair de Portugal, ir a qualquer parte do mundo e bater a muitas portas. Sei que há muitas que se abrem. Efetivamente senti e experimentei esta universalidade. Cozinhávamos, lavávamos a roupa, limpávamos. Era a vida do dia-a-dia. Uma vivência concreta onde se procurava que tudo servisse para nos amarmos uns aos outros. Depois, tínhamos aulas dadas por professores universitários com uma visão totalmente diferente daquilo que era a teologia, a moral e tantas outras realidades. E se na faculdade me debruçava sobre a história, ali alargava a minha vida sobre outros horizontes, completando a minha formação.

Foi também em Roma que começou a interessar-se pela formação do clero?

Comecei a convencer-me que efetivamente o prioritário na Igreja são os sacerdotes e, por isso, quando regressei a Portugal, para além do trabalhei na Cúria que terminava pelas quatro e meia, praticamente todos os dias, das quatro e meia até às oito, pegava no carro e ia visitar sacerdotes, particularmente aqueles que estavam a passar um período difícil. Ia ao encontro simplesmente sem nada pretender para mim. Daí nasceu um certo gosto e paixão, que ainda conservo, embora reconheça que não fiz tudo aquilo que seria de fazer. O meu gosto é que todos os sacerdotes fossem uma coisa só, mas é difícil. Aqueles anos de 1971/72/73, depois do maio de 68 de Paris, deixaram muitas marcas.

De que forma?

O Maio de 68 foi um fenómeno que se tornou rapidamente mundial. Alguns jovens eram fermento de uma sociedade nova. Sabíamos pouco sobre o que aconteceu em Paris, mas sabíamos que alguma coisa tinha acontecido e que havia alguns que estavam empenhados em fazer alguma coisa em Portugal. Sempre lidei com jovens e apercebi-me. Mais tarde, depois do 25 de Abril, a minha ligação com os jovens do MRPP, não com todos naturalmente, foi de muita proximidade e simpatia em termos de diálogo.

Sentia que a Igreja tinha de estar com os jovens?

O movimento dos Focolares reafirmou que temos de nos amar uns aos outros. Um amor que para ser universal tem de fazer uma experiência de pequenos grupos, mas depois alargar e chegar até onde for possível. Foi isso que senti: ir ao encontro conforme as possibilidades me permitiam. Nem sempre conseguia dialogar, falar e criar amizade com determinadas pessoas, mas entendia-me perfeitamente na cidade de Braga com pessoas que alguns não consideravam, gente que andou na União Nacional e outros partidos.

Houve ali um, dois meses em que a agitação era frequente. Tínhamos medo do que poderia acontecer e várias vezes as balas passavam perto.





No 25 de Abril, era reitor na Igreja dos Congregados e, nessa altura, a sede do Centro Democrático Social, atual CDS, ficava ali ao lado. Como eram esses tempos?

É um dos períodos mais interessantes da minha vida. Houve ali um, dois meses em que a agitação era frequente. Tínhamos medo do que poderia acontecer e várias vezes as balas passavam perto. Havia manifestações, sempre contra: contra este ou aquele. Tive receio de que aquilo que estavam a fazer ao CDS o quisessem também fazer à Igreja. Nunca aconteceu.

O dia 10 de agosto de 1975 ficou marcado pela grande manifestação que culminou com o incêndio da sede do PCP, em Braga. Esteve por perto?

Estive na manifestação. Eram quase duzentas mil pessoas. Foi das primeiras manifestações em Portugal. Começou aqui, em Braga, com o discurso de D. Francisco Maria da Silva, um discurso inflamado e que terminou, depois, com um incêndio que ninguém sabe ainda explicar. O que é certo é que houve esse incêndio. A sede do Partido Comunista ficava a 200, 300 metros dos Congregados. Vinha da manifestação para casa e, passado pouco tempo, oiço dizer: “Está a arder a sede do Partido Comunista”. Não fui lá naquela altura, mas na manhã seguinte passei por lá. Esse regime unitário que queriam impor em Portugal encontrou uma reação muito forte, aqui no Norte.

Até que ponto a Igreja contribuiu para essa transição democrática?

A maior parte da Igreja defendia o regime antigo, mas adaptou-se com relativa facilidade ao que tinha acontecido, procurando, depois, desempenhar esse papel de equilíbrio. Os bispos falavam num regime democrático respeitador dos direitos e liberdades e havia muitas pessoas que acreditavam nisso. A passagem foi demasiado brusca. Não foi fácil.