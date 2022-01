Igreja Matriz de Torre de Moncorvo elevada a basílica

Igreja quinhentista

A construção da Igreja Matriz, situada no Largo General Claudino, em pleno centro histórico da vila de Torre de Moncorvo, teve início na primeira metade do séc. XVI, prolongando-se até aos primeiros anos do século seguinte.

Na fachada principal destaca-se a torre saliente que transmite um acentuado sentido de elegância ao edifício e um pórtico de estilo renascença. Possui lateralmente dois corpos salientes: a sacristia, a norte, e um alpendre junto ao pórtico sul.

De destacar ainda o conjunto de esculturas, nomeadamente os anjos que coroam o topo da igreja sobre o altar-mor, bem como as gárgulas que se encontram ao nível da cornija.

O interior do templo encontra-se organizado segundo o esquema das “igrejas-salão” com três naves, sendo os cinco tramos destas abobadados à mesma altura. A capela-mor de forma retangular é destacada do corpo principal: possui um retábulo barroco de talha dourada dos meados do séc. XVIII; nas paredes laterais da mesma encontram-se frescos representando a anunciação e a última ceia. A Capela-mor é ladeada por dois absidíolos em semicírculo: a capela do Santíssimo Sacramento e a capela das Chagas.

A capela do Santíssimo Sacramento apresenta um retábulo com vários painéis alusivos à vida e paixão de Cristo, bem como esculturas dos evangelistas e doutores da Igreja. É de realçar o tríptico flamengo alusivo à sagrada parentela de Santa Ana, bem como o gradeamento em ferro forjado. Na capela das Chagas encontra-se uma composição de altares provenientes da igreja do antigo convento de S. Francisco.

No batistério é de realçar o Santo Cristo, S. João Evangelista e Maria Madalena, de aspeto flamengo.

A sacristia é abobadada com nervuras de traça manuelina. O altar é datado ao séc. XVII.

A Igreja possui ainda um valioso órgão, localizado no coro, do séc. XVIII, bem como um numeroso património móvel, cujas peças mais relevantes se encontram em exposição no Museu de Arte Sacra de Torre de Moncorvo.

A igreja é um dos imóveis com maior valor arquitetónico do distrito de Bragança, considerado mesmo Monumento Nacional, desde 16 de junho de 1910. O templo tem culto regular e pode ser visitado de terça-feira a domingo.