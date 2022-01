Abusos na Igreja. “Queremos escutar pessoas, muito mais do que apresentar números de grande impacto”

“Queremos escutar as pessoas, muito mais do que apresentar números de grande impacto”, afirma em entrevista à Renascença Pedro Strecht, coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

Em funcionamento há menos de um mês, a Comissão que está a investigar os casos de abusos nos últimos 70 anos tem recebido testemunhos de “uma força e dor emocional francamente avassaladores”, todos eles com décadas.

Em entrevista à Renascença, Pedro Strecht, o pedopsiquiatra que lidera este grupo de trabalho independente, sublinha que o método de investigação utilizado pela Comissão resulta do cruzamento de diferentes fontes de informação, distanciando-se do estudo francês, baseado em estimativas. E adianta que “os testemunhos falsos que apareceram têm sido extremamente fáceis de detetar”.

Como é que avalia estas primeiras semanas da linha "Dar Voz ao Silêncio", que permite que as vítimas contem a sua história?

Têm sido muito intensas. Oficialmente, começámos no dia 10 e a linha ficou disponível no dia 11. Temos registado um número muito, muito importante de contactos. De uma maneira geral, superou a nossa expectativa inicial, mas queremos, justamente, que as pessoas continuem a dar a sua voz. Queremos que aquilo que aconteceu nestes primeiros dias possa continuar a ser uma força que leve outras pessoas, também, a ousar falar e a quebrar o silêncio que, como temos visto, até agora têm décadas.

Desde que começou a funcionar, a Comissão divulgou por duas vezes números de casos referidos como validados. Isso significa exatamente o quê?

São casos em que, após o preenchimento do inquérito online ou do mesmo inquérito por telefone, consideramos como corretos. São validados no sentido da resposta que as pessoas dão e isto por oposição a outros casos em que também se registam telefonemas ou preenchimentos de inquérito que, com alguma facilidade, percebemos que são falsos, pela forma como as pessoas descrevem, pelas calúnias que aparecem nesses contextos, etc. É nesse sentido que validamos os testemunhos que vão aparecendo.

Sem que isso signifique que os casos são verídicos?

Isso pode dizer respeito a um outro nível de resposta de que falámos, nomeadamente da necessidade de articulação com as estruturas ou entidades jurídicas, como a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Judiciária... Mas isso não é uma parte do nosso domínio em si.

Temos muitas situações em que as pessoas põem o seu nome verdadeiro, o seu contacto.

O que é que indica que um testemunho tem coerência para ser considerado validado? E, por outro lado, o que é que pode indiciar o contrário?

Muito fácil. Se qualquer pessoa for ver o nosso questionário, verá que há uma sequência de perguntas fechadas e outra de perguntas abertas, onde se pode ir verificando a congruência da resposta. Há também a verificação de determinados dados que algumas pessoas, sobretudo nas perguntas de resposta aberta, podem dar ou não. De qualquer forma, há uma coisa que tem predominado e isso tem-nos tocado a todos enquanto Comissão: a intensidade do sofrimento que está presente nos testemunhos, a forma como as pessoas o expressam, silêncios que guardaram ao longo de anos, a forma também como afetou a relação consigo próprio, com os outros e em vários domínios. São, em muitas circunstâncias, testemunhos de uma força e de uma dor emocional francamente avassaladores.

O inquérito que está disponível online para que as vítimas possam contar a sua história não tem uma área que permita deixar um contacto, seja de email ou telefone. Como é que poderão averiguar mais sobre esses casos?

Quisemos deixar em aberto, logo à partida, a possibilidade de as pessoas não se sentirem sequer pressionadas a deixar o seu nome ou o seu contacto. Daí que não tenhamos inserido isso no inquérito, embora nenhuma pergunta seja de resposta obrigatória. Podemos sempre passar para a próxima questão ou para a página seguinte. Respondendo ainda melhor, o inverso tem acontecido. Há pessoas que preenchem o inquérito e que, na parte final, ou depois enviando email, dizem: "Respondi ao inquérito, chamo-me... e dizem o nome, o meu contacto é este". Ou, então, fazem o contrário, enviando um email em que descrevem o seu caso. Temos muitas situações em que as pessoas põem o seu nome verdadeiro, o seu contacto, e nos dizem que vão preencher o inquérito ou pedem, por exemplo, um espaço de referência presencial. Temos já algumas marcações presenciais feitas dessa forma, em que as pessoas dão mesmo o seu nome, o seu contacto. Já as contactámos, também, por essa forma e isso não deixa de ser significativo.

O que é que acontece aos que não deixam o contacto? São considerados casos validados e entrarão para a estatística final?

Sim, até porque há muitos dados que, à medida que o tempo for passando, acabarão por ser cruzados naturalmente uns com os outros. Por exemplo, nesta altura já há situações em mais do que um inquérito em que testemunhos apontam o mesmo local ou a mesma instituição, ou até se for preciso a mesma pessoa. Isso reforça a veracidade das situações e das circunstâncias.

Há um grupo específico só a validar estes casos ou é a equipa apresentada que está a fazer esse trabalho?

Somos os seis, mais duas pessoas, nomeadamente uma psicóloga clínica e uma pessoa da área da comunicação social. Por enquanto, ainda continuamos a ser nós, mas, como dissemos, é muito natural que, se o ritmo se mantiver, tenhamos de captar mais pessoas.

Como é cruzam os resultados dos inquéritos e os testemunhos recolhidos com a análise de informação documental e com outros dados de relevo que resultem de pesquisa em bases de dados?

É mesmo um longo trabalho. Estamos mesmo, mesmo no começo. Temos pessoas a fazer essas pesquisas da área documental. Vamos fazer, mais para a frente, pesquisas em estruturas e instituições que já estão no terreno, desde as comissões diocesanas a outras que nada têm a ver com a Igreja, como as comissões de proteção de menores, o Instituto de Apoio à Criança, o Instituto de Apoio à Vítima, etc., para, de facto, fazermos o melhor cruzamento possível. Também está programado o enquadramento estatístico de tudo quanto apanharmos nestes dados. Temos uma ideia base nesta altura, mas ainda é muito precoce. Vamos com duas semanas de um estudo de um ano.

Haverá muitas coisas que, conforme o trabalho for decorrendo, teremos que ir redefinido na nossa estratégia e eventualmente, também, na nossa resposta.

Não será, por isso, precoce divulgar números, como aconteceu?

É… Entendemos como o desejo mais premente das pessoas, no sentido de perceber se há ou não reação da sociedade civil. Ao mesmo tempo, é algo que não queremos catapultar como o essencial ou o fundamental. Andamos atrás de pessoas. Queremos escutar as pessoas, muito mais do que contabilizar e apresentar números que sejam, entre aspas, bonitos ou espetaculares, ou de grande impacto. Não é isso que nos move. É claro que é importante que as pessoas continuem a testemunhar e isso vai aumentar o número, mas a essência do trabalho não é dizer: ‘Agora já conseguimos tantos, agora já vamos em tantos, para ter apenas impacto numa manchete de um jornal ou de uma rádio ou de uma televisão’. Esse está longe de ser o nosso objetivo.