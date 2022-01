Reveja a celebração do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, em Roma.



O novo ano começa com um pedido veemente do Papa: “Basta de violência contra as mulheres. Ferir uma mulher é ultrajar a Deus”.

O apelo de Francisco na primeira missa do ano, que marca a solenidade da Virgem Maria Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz.