🔴 Em direto. Papa celebra missa no 55º Dia Mundial da Paz

A Santa Missa da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus decorre no Vaticano. Este sábado celebra-se o 55º Dia Mundial da Paz, criado pelo Papa Paulo VI, em 1967.

"A proposta de dedicar à Paz o primeiro dia do novo ano não tem a pretensão de ser qualificada como exclusivamente nossa, religiosa ou católica. Antes, seria para desejar que ela encontrasse a adesão de todos os verdadeiros amigos da Paz, como se se tratasse de uma iniciativa sua própria", disse Paulo VI na sua primeira mensagem, no dia 1 de janeiro de 1968.

"Como é bela e importante ao mesmo tempo, a consonância de todas as vozes do mundo, consonância na harmonia, feita da variedade da humanidade moderna, no exaltar este bem primário que é a Paz", refletiu o Papa há 53 anos.