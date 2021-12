Como é que a Covid-19 está a mudar a Igreja?

Um novo mundo de possibilidades pastorais

Tal como nas paróquias de Nova Oeiras e São Julião da Barra, também no Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa, o diretor, o padre João Goulão assistiu a essa necessidade de encontros presenciais por parte dos jovens. “Houve uma geração, sobretudo os que entraram na faculdade, que ficou privada dos encontros, das festas, das noites, dos novos programas. Em vez disso, estes jovens estiveram em casa a conhecer gente pelo Zoom. Nota-se muito a necessidade de estar, e de voltar a alguns hábitos da fé”, diz o sacerdote jesuíta.

“As ‘netflixizações’, ‘instagramações’ e ‘uberizações’ do quotidiano fazem com que olhemos para a vida quase do ponto de vista customizável. Temos também uma necessidade grande de contar a nossa história, o que pode ter dado, a certa altura, a perceção de que poderíamos viver só no digital”, refere João Goulão, explicando que não é assim. “O digital trouxe um marco de possibilidades muito grande para o serviço pastoral que tem de estar sempre a par do encontro da comunidade e da comunidade constituir um corpo.”

Foi a aposta no digital que fez com que a comunidade da paróquia de Santo António de Nova Oeiras continuasse a sentir-se unida. Como conta o padre Nuno Westwood, apesar de nos jovens existir uma clara preferência pelo digital, muitos dos mais velhos adaptaram-se ao online e continuam a usá-lo para rezar. “Temos um grupo que todos os dias reza o terço online, com transmissão pelo Facebook, com este sentido também de abertura aos outros, a quem esteja na Internet e queira rezar com eles”, conta o presbítero, adiantando que a missa continua a ser transmitida pela Internet, embora a aposta da comunidade seja no presencial.

Também há um grupo que se encontra online para partilha da Palavra e um outro, constituído exclusivamente por homens, que se reúne todas as sextas-feiras às sete da manhã, a que deram o nome de Men’s Gym (as iniciais de God, You, Me).

“Percebemos que havia muitos homens que tinham o desejo de ter um espaço de oração e partilha e ficamos surpreendidos com a adesão”, conta Lourenço Sobreiro, um dos membros do Men’s Gym. E conta: “Antes da pandemia, reuníamos presencialmente, às 6h45. Agora, graças às plataformas online, conseguimos que mais pessoas participem, incluindo algumas que estão longe, em países como Espanha e o Qatar”.