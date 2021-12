Nomeação dos bispos. “O sistema que temos não é perfeito”

A intenção do Papa é valorizar mais a participação dos leigos e das mulheres, ele próprio tem dado o exemplo ao nomear mulheres para cargos que nunca tinham sido ocupados antes no feminino. Na Diocese de Setúbal o senhor nomeou este ano uma leiga como chanceler da Cúria diocesana, e tem uma mulher a fazer assessoria de imprensa, mas a nível nacional o panorama é um bocadinho diferente. Porquê?

Em Fátima também têm a doutora Carmo Rodeia… Dá-me muito gosto que sejam senhoras, mas nenhuma foi nomeada por uma questão de quotas. É uma questão de competência, de saber fazer e fazer bem, e estou muito contente, porque de facto acredito nisto.

Nas nossas igrejas há uma tendência em ter padres à frente de todos os secretariados, o mais comum era isso. Agora, a ideia que está a prevalecer é outra. Também na organização da Jornada Mundial da Juventude, quem está à frente são os jovens.

Os padres é bom que lá estejam, é bom e necessário, porque a ligação com a comunidade não se perde. O bispo na sua diocese não é aquele que manda, mas é antes de mais aquele que liga todos os aspetos da vida. Se pretender mandar em tudo, vai ser um desastre, porque não percebe de tudo, nem pode perceber, nem é necessário, porque há outros que sabem. Isto é uma riqueza para a Igreja, o contar com todos, e o contar com a masculinidade e a feminilidade, porque senão ficamos uma Igreja muito monotónica. O Evangelho é dito em tantas línguas, tantas sensibilidades, tantas maneiras de ser, é isso que contribui para a riqueza da Igreja, e ninguém ficou excluído.

A primeira a quem foi anunciado o Evangelho foi a Maria, uma mulher, e quem aguentou junto à Cruz foram mulheres, os homens deram todos à sola. E as primeiras testemunhas da Ressurreição foram as mulheres. Isto é, temos de entender - e isto não é para dizer que uns são melhores do que os outros – que a Igreja precisa de todos e conta com todos, não é simplesmente uns que mandam e os outros que dizem "Ámen". Não há necessidade que seja o padre a ser o chefe de tudo, agora que ele seja o elemento da comunhão da sua comunidade, isso é muito importante.