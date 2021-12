D. José Ornelas: “No Natal o problema não são as Igrejas”

Veja também:

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sublinha atitude responsável dos católicos ao longo da pandemia de Covid-19.

Em entrevista à Renascença, D. José Ornelas não vê necessidade de reforçar as medidas para as celebrações religiosas de Natal, porque na Igreja já todos sabem como agir.

O também bispo de Setúbal mostra-se considera "escandaloso que no meio da pandemia as fortunas cresceram e a miséria também".



Aproximamo-nos do Natal, e será o segundo em pandemia. A nova vaga de Covid-19 e a variante Ómicron não justificavam que a Igreja reforçasse as medidas para as celebrações religiosas que se aproximam?

Nós temos tido uma posição que pelo menos procura ser sensata, do ponto de vista da responsabilidade que temos para com a saúde das pessoas. Essa é a primeira das responsabilidades, mas ao mesmo tempo sem fechar as coisas, fechar aquilo que é tão importante como a saúde (física), que é a saúde mental e espiritual. Hoje são os psicólogos, psiquiatras e todo o pessoal da saúde a dizer que temos muitas pessoas com problemas, porque aquilo que era a sua razão normal de integração a nível dos afetos e da estabilidade emocional, familiar e relacional, ficou muito afetada, e isso cria instabilidade e problemas, sobretudo nas pessoas mais frágeis.

Para quem é crente, o ir à Igreja, encontrar um espaço de pensamento, reencontrar-se a si próprio e os fundamentos daquilo que é, em que crê e que guiam a sua vida, isso é tão fundamental como tudo o resto. Quando foi preciso dizer não, para evitar consequências piores, não tivemos dúvidas, mas é evidente que a dimensão social da fé - social no sentido de comunhão com outros - é muito importante, e a Igreja nunca vai ser simplesmente uma questão virtual.

Fomos encontrando outras formas de transmissão e formação online, de contactos, que até vieram abrir novos caminhos que certamente vão permanecer. Agora, para responder diretamente à sua pergunta: precisamos de mais medidas? Não sei. Estamos muito atentos àquilo que não é simplesmente uma questão do Governo, é uma questão de argumentação científica que se tem produzido, muito válida. É com base nessas avaliações que temos agido, e também em colaboração e em diálogo com as autoridades sanitárias.

E as medidas sanitárias mantêm-se como até aqui?

Mantêm-se. Nunca deixámos as máscaras nas celebrações, o espaçamento entre as pessoas, as desinfeções, isso nunca se deixou. Houve coisas que passaram a ser hábitos.

As pessoas já interiorizaram?

Interiorizaram. Mas é preciso estar atentos, não se esperar tanta gente.

O que pode acontecer no Natal…

Pode acontecer. Mas, no Natal o meu problema não são as igrejas. Há eventos onde pode acontecer demasiada concentração de pessoas, mas a Igreja é um ambiente calmo, estamos todos sentados, orientados numa direção, as coisas têm a sua ritualidade, mesmo quando as pessoas se movimentam já têm circuitos próprios dentro da Igreja que estão marcados, etc.

O problema no Natal não são as celebrações. O Natal não é o problema, há reunião de famílias, no contexto da refeição é onde se tiram as máscaras, onde se está à vontade, é onde se fala diretamente uns com os outros, e temos de ter realmente cuidado.