Abusos na Igreja: “O pior é caminhar sobre um terreno minado, não sabendo onde estão as minas”

Foi indicado esta semana, pelo porta-voz da CEP, que o grupo coordenador das comissões diocesanas irá ser criado no início do próximo ano. Porquê a demora?

Tivemos de dar prioridade à Comissão Independente, também para não misturar coisas. São dois processos diferentes: esta é um processo normal, que estava previsto desde o início, mas dizíamos "primeiro vamos formar as comissões diocesanas", e a partir delas ver qual é a coordenação necessária e oportuna para que possam realizar a sua missão, que é uma missão sobretudo de prevenção e de formação.

É preciso alertar as pessoas na sociedade e na Igreja, nas suas instituições, para que estejam despertos para saber detetar sinais de perigo, e educar as pessoas e as próprias crianças a saberem distinguir o afeto normal, sem entrarmos em paranoias, mas defender aquilo que é o afeto normal. Mal seria se perdêssemos o caráter afetivo que temos na nossa sociedade por causa dos perigos, mas é preciso saber detetá-los. Isso tem a ver, antes de mais, com a família, mas é também de todos aqueles que são intervenientes na educação, precisam de ser alertados e defender, criar ambientes seguros e de confiança para as nossas crianças e os nossos jovens.

E essa formação já começou nas várias dioceses?

Está-se a começar. Bem, ao nível da Conferência Episcopal Portuguesa já temos instruções desde 2012 e, que eu saiba, todas as dioceses fizeram alguma formação sobre isto, para os seus líderes, de juventude, etc. Muitas instituições e movimentos da Igreja têm também os seus programas próprios, as escolas, e mesmo as nossas IPSS, têm os seus protocolos. Aliás, quando há alguma suspeita, o pessoal profissional que as nossas instituições têm tem reagido muito bem, na maior parte dos casos, porque tem formação específica para isto.

Já pode adiantar quem é que vai liderar a comissão coordenadora das comissões diocesanas?

Não, as próprias comissões é que o farão.

E esta Comissão vai colaborar com a Comissão Independente?

Esse tipo de articulação é necessária, mas deixemos que estas comissões se desenvolvam e encontrem elas próprias o seu caminho para dizê-lo.

A questão dos abusos deve implicar mudanças ao nível da formação nos seminários e pré-seminários? Isso está pensado?

Este tema deve ser um tema para toda a gente que trabalhe com educação, na Igreja e não só. Nesse sentido, não creio que estejamos a partir do zero, agora os próprios passos que a sociedade vem dando sobre isto, o próprio conhecimento das ciências psicológicas e psiquiátricas, é muito importante integrá-lo no nosso conhecimento.

No meu percurso, estive na Congregação dos Dehonianos, e quando isto começou a ser um tema na sociedade em geral, nós tivemos formação específica e fizemo-la dentro da congregação. Quando comecei como Superior Geral, em 2003, em Roma, e antes disso como Provincial, já tínhamos tido formação, para dar instruções também às nossas instituições. Portanto, este é um trabalho que não começou agora.