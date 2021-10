As imagens da maior peregrinação em Fátima, desde o início da pandemia

“Nós entregamos, com confiança, à Mãe de Jesus e nossa Mãe, os clamores de tantos irmãos e irmãs que sofrem as consequências da pandemia, especialmente, os enfermos, os pobres e as família enlutadas”, afirmou o cardeal D. Sérgio da Rocha.

Vários hóteis em Fátima estão já lotados e a GNR montou um dispositivo semelhante ao utilizado nas grandes peregrinações antes da Covid-19.

No recinto de oração, a vigilância e controlo estão a cargo do santuário, mas no exterior a responsabilidade é da GNR. O objetivo é “face às recomendações atuais da DGS, recomendar às pessoas quando houver possíveis situações de aglomeração a dispersarem naturalmente”. Também “o uso da máscara será recomendado de forma a acautelarem a sua saúde”.