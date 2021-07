“A disciplina de Educação Moral não fecha a porta a ninguém”

E a diretora da Faculdade também é uma mulher. E porquê a opção por Teologia?

Optei por Teologia por querer ser professora de Educação Moral e Religiosa Católica, foi assim por ter este objetivo. O problema foi chegar aí, a querer ser professora de EMRC. Foi um grande processo na minha vida, em termos de secundário, questionar-me sobre aquilo que queria e achava que ia ser feliz a fazer.

Andei um bocadinho perdida, mas uma coisa era certa: queria sempre as áreas sociais, também muito relacionado com aquilo que esta disciplina me proporcionou e pelas ações de voluntariado que fiz com EMRC, como o ter ido à Guiné Bissau enquanto aluna. Isso ajudou-me muito a perceber “ok, eu gosto disto e quero fazer disto a minha vida, mas onde e em quê?”. Foi preciso ter uma ajudas para conseguir perceber que, se calhar, o meu caminho passava mesmo por aí.

E como surgiu essa decisão?

Eu já conhecia o curso e já conhecia a disciplina, porque a minha mãe é professora de EMRC. Mas, nunca foi uma coisa que eu pusesse como hipótese na minha vida, porque, lá está, às vezes tentamos sempre desviar daquilo que os nossos pais são, e eu pensei “eu não vou ser igual à minha mãe!”.

No meu ano zero – em que estava a ser aluna ouvinte para repetir os exames de português e matemática -, o professor Juan Ambrósio, com a Associação de Estudantes, foram à Escola Secundária de Peniche falar sobre os cursos, sobre o que é que era isto de Teologia e de Ciências Religiosas, e lembro-me que ao almoço o professor me perguntou: “olha lá, então o que é que tu queres ser?”...

Foi um convite personalizado…

Sim. Eu disse “estou um bocadinho perdida, não sei”, e ele disse-me: “e porque não Ciências Religiosas, já pensaste nisso?”. E aquilo ficou ali, o “porque não?”. Comecei a pensar se realmente seria feliz a fazer aquilo que me tinham feito a mim, as experiências que vivi e que me proporcionaram na disciplina, se eu também seria feliz a fazer o mesmo aos outros. E comecei a perceber que se calhar ia ser mesmo feliz!

Estive uns tempos indecisa, “será que é isto, será que não?”, até que decidi: “ok, vou-me inscrever”. Nunca disse “vou para isto”, só verbalizei a primeira vez depois de me inscrever, nem à minha mãe disse. Sempre me acompanhou, percebeu que me ia inscrever na Universidade Católica, foi comigo, mas nunca verbalizei “vou para Ciências Religiosas”. Acho que a primeira vez que o fiz foi a um dos meus antigos professores de EMRC - que foram muito importantes para mim no secundário -, em que lhe disse “sabe, vou para Ciências Religiosas”, e ele respondeu: “a sério? Que bom!”.