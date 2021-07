Papa e patriarcas orientais juntos no túmulo de Pedro pela paz no Líbano

Decorre, esta quinta-feira, no Vaticano, o “Dia de Oração e Reflexão pelo Líbano”, convocado pelo Papa. O objetivo é “reacender luzes de esperança numa terra carregada por uma dura crise política e económica”, informa a Santa Sé.

Esta quinta-feira de manhã, os patriarcas católicos e líderes de outras igrejas cristãs do Líbano rezaram com o Papa na basílica vaticana e desceram até ao túmulo do apóstolo Pedro, onde acenderam uma vela. Os trabalhos decorrem todo o dia à porta fechada e, só mais logo, haverá uma celebração ecuménica.