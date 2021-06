Vila Real vai ter dois novos padres

Luís Coutinho, 31 anos, natural de Moura Morta, concelho do Peso da Régua, e Marcelo Rodrigues, 29 anos, natural da Suíça, com raízes na freguesia de Carvas, concelho de Murça, vão ser ordenados no próximo domingo, por D. António Augusto Azevedo, na Sé de Vila Real.

Luís pensava ser engenheiro e licenciou-se em bioengenharia na UTAD. Marcelo regressou da Suíça e tirou o curso de cozinha e pastelaria. Tudo parecia mais ou menos definido para os dois jovens, até sentirem “algo especial” que os levou a questionarem-se, primeiro, e, depois, ao seminário.

“Comecei a perceber que, de facto, até podia ter boas notas, até podia ser um aluno aplicado, até me conseguia ‘safar’ bem na engenharia, mas que faltava alguma coisa, não era aquilo que me realizava. Então foi surgindo esta possibilidade”, conta Luís Coutinho.

O jovem que passava várias vezes, de autocarro, em frente ao seminário, diz que sempre que ali passava, sentia “qualquer coisa a tocar dentro”, como que uma pergunta a ecoar forte “será que o teu caminho é por aqui? Será que aquilo que procuras não está aqui?”.

Quase a concluir a licenciatura, coloca-se, então, a questão: tirar o mestrado ou enveredar por outro caminho?

“Foi nessa bifurcação dos caminhos que eu decidi, de facto, arriscar e fui falar com o diretor espiritual do seminário e atual vice-reitor. Comecei a frequentar o seminário aos fins de semana e lá estava com os outros jovens seminaristas. E à semana tinha aulas no Liceu de latim e de grego, tendo já em vista a ida para o Porto, para fazer o curso de Teologia”, conta Luís.

A experiência no Seminário de Vila Real respondeu às questões do jovem que, depois, cimentou e aprofundou a vocação ao sacerdócio durante o curso de teologia, no Seminário Maior do Porto.

“Andei cerca de um ano a pensar nisso, sem dizer nada a ninguém”

No coração de Marcelo Rodrigues a questão vocacional surgiu já depois de ter concluído na Escola Profissional de Chaves o curso de cozinha e pastelaria e se encontrar no mercado do trabalho.

“Até os 18/19 anos nunca me passou pela cabeça ser padre. Só que, ao longo da minha vida, sempre estive ligado à Igreja. Desde cedo comecei a acolitar. Em minha casa era impensável passar-se um domingo sem ir à missa, E, se não houvesse missa portuguesa, íamos à missa à italiana. Se não houvesse missa em italiano, íamos a missa em alemão, mesmo que a minha mãe não percebesse nada, nem meu pai. Mas a missa ao domingo era certinho”, conta.

No regresso a Portugal, Marcelo encontrou na paróquia um padre muito jovem que o convidou para ser acólito. Mais tarde teve a oportunidade de aprender a tocar órgão e, a partir daí, começou a questionar-se.

“Porque não servir ainda mais a Igreja? Andei cerca de um ano a pensar nisso, sem dizer nada a ninguém. Só que o bichinho não passava. Entretanto decidi avançar e falar com meu pároco e, depois, comecei também a vir ao seminário. Vim, conversei e passei a vir cá uma vez por semana. Não vinha a fim de semana porque trabalhava. E pronto, lá deixei o trabalho para trás, para entrar no seminário. Comecei a frequentar aqui, em Vila Real, com 20 anos e depois fui para o Porto, com 21”, detalha.

“Houve tempos mais difíceis e tempos mais fáceis”

Os tempos de seminário foram para os dois jovens tempos de crescimento e amadurecimento, de aprofundamento e consolidação da vocação sacerdotal.

“Para mim pessoalmente, a caminhada do seminário foi bastante importante, porque fui sempre uma pessoa demasiado objetiva, demasiado tímida, demasiado distante. E todo este percurso do seminário, os seis anos que eu passei no Seminário Maior, e depois, também, os anos de estágio contribuíram bastante para que eu crescesse socialmente, crescesse na capacidade de relação com as pessoas, porque uma das características fundamentais do padre é ser capaz de estar em contacto, em relação, em diálogo com as pessoas”, observa Luís Coutinho.

“Não foi difícil”, diz Marcelo Rodrigues, explicando que “houve tempos mais difíceis e tempos mais fáceis, mas acima de tudo foi um tempo de crescimento a nível humano e espiritual”.