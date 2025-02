Marques Mendes regressa às origens para lançar a candidatura a Belém

Com 28 anos, Marques Mendes integra o primeiro Governo de Cavaco Silva como secretário de Estado Adjunto do ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, entre 1985 e 1987.

Advogado, licenciado na Universidade de Coimbra, Mendes mantém-se no Governo nas duas maiorias absolutas de Cavaco Silva. É secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XI Governo, entre 1987 e 1992, e ministro Adjunto do primeiro-ministro do XII Governo, entre 1992 e 1995.

No primeiro ano do Governo socialista de António Guterres, Marques Mendes é o líder da bancada parlamentar do PSD, mas fica apenas um ano entre novembro de 1995 e 6 de novembro de 1996. Era então presidente do PSD o atual inquilino de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa.

Quando o PSD regressa ao Governo, Marques Mendes volta também a integrar o executivo, desta vez liderado por Durão Barroso. Assume a pasta dos Assuntos Parlamentares, entre 2002 e 2004.

Quando Pedro Santana Lopes sucede a Barroso no Governo, Marques Mendes afasta-se e, um ano depois, conquista a liderança do PSD. É o último líder do partido a ser eleito em congresso. No discurso que faz aos militantes, em Pombal, Marques Mendes apela à união e a uma maior abertura do partido às bases. É ainda definido como objetivo a vitória nas eleições autárquicas de outubro de 2005.