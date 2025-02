Rodrigo Saraiva. "A IL não pode ter como objetivo um Presidente de Câmara. Seria demasiado ambicioso"

Continuamos com o tema em segredo. Sem ser o Rodrigo Saraiva, que outro nome teria perfil para ser o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal?

Além de Rodrigo Saraiva, outro nome mencionado é Mariana Leitão - líder parlamentar. Seria um bom nome para receber o apoio da Iniciativa Liberal?

A Mariana Leitão cumpre o critério de já ser nascida em democracia, como eu. Conheço a Mariana e conheço o percurso que tem feito dentro da Iniciativa Liberal. Foi coordenadora do núcleo onde eu sou membro e foi uma excelente coordenadora e uma excelente deputada municipal, em Oeiras. Foi uma excelente chefe de gabinete na Assembleia da República, está a ser uma excelente deputada e uma excelente líder parlamentar. Se for esse nome que Rui Rocha desafiou e apresentará, eu ficarei satisfeito. A Mariana é uma lutadora e é uma pessoa com os valores certos que, ao contrário de todos aqueles nomes que têm vindo a ser anunciados de candidatos à Presidência da República, vai trazer aquilo que nenhum deles traz: uma voz pela liberdade , de libertar a sociedade do peso do Estado, de pôr o crescimento económico no centro do discurso, portanto, tem todas as características para cumprir. Portanto, se for ela, eu ficarei satisfeito.