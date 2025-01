Bernardo Blanco. "Seria um erro deixarmos a Câmara de Lisboa a uma frente de esquerda"

Bernardo Blanco quer que o partido continue a crescer nos próximos atos eleitorais e defende que o nome a receber o apoio da Iniciativa Liberal nas presidenciais de 2026 deve ter "notoriedade". No entanto, prefere que a IL apoie um nome escolhido pela direção a Marques Mendes ou Gouveia e Melo.

Quanto às autárquicas do próximo outono, quer esperar pelos núcleos, sendo que sobre Lisboa - ainda sem uma decisão relativa a uma eventual coligação com o PSD - sublinha que "seria um erro deixar a Câmara a uma frente de esquerda".

O deputado liberal não considera que os recentes casos no Governo, como a demissão de um secretário de Estado, coloquem o executivo numa posição de desgaste por causa da "bitola" atingida pelo anterior Governo do PS.

O até agora vice-presidente da IL está de saída da Comissão Executiva e apresenta-se este fim de semana como candidato ao Conselho Nacional, na Convenção Nacional. Blanco quer unir o partido e colocar o foco mais na política e menos nos "problemas" internos.

Já assumiu que quer ser presidente da Iniciativa Liberal. Esta saída da Comissão Executiva e candidatura ao Conselho Nacional é um teste à sua capacidade de liderança e gestão de equipa?

A minha saída da Comissão Executiva tem que ver com fatores mais pessoais: vou ser pai e comecei agora um trabalho novo, por isso, preciso de muito mais tempo em comparação com aquilo que tinha até agora. Na Comissão Executiva existe trabalho diário além do trabalho parlamentar que, obviamente, já nos ocupa boa parte do tempo. Simultaneamente, não queria perder a ligação ao partido e, por isso, decidimos fazer uma lista para o Conselho Nacional por vários motivos: primeiro para dar oportunidade a pessoas novas que estão a concorrer pela primeira vez que trazem diversidade com representantes de todo o país, sendo que são pessoas que também já tinham estado em diferentes listas - o que pode mostrar que é possível uma grande maioria a colaborar; noutro ponto queremos falar mais de política no Conselho Nacional e menos de temas internos.

Eu nunca escondi que um dia gostaria de me candidatar a presidente do partido. Sei que essa transparência tão direta não é comum em política, mas eu digo desde o início do partido. Certamente, agora não é o momento para isso. Ainda, deve faltar algum tempo.