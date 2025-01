Rui Rocha não estabelece metas eleitorais. "Não vou limitar a possibilidade de crescimento da IL"

Sobre as relações internas, Rui Malheiro fala em nepotismo no partido e acusa a sua direção de falta de transparência. Consegue perceber as críticas? O que é que está a falhar na comunicação interna?

Não consigo de todo e isso entra naquela questão que eu abordava no início. Nós temos de ser capazes de combater o populismo no país, mas temos de ser capazes também de combater o populismo dentro do partido. Populismo que se alimenta e se alicerça em factos que não correspondem à realidade. A afirmação de factos que não correspondem à realidade, são falsidades e, portanto, sobre essas matérias, a minha resposta será sempre a mesma - eu não vou alimentar discursos cujo único propósito é diminuir a Iniciativa Liberal e agredir a boa imagem da IL.

Rui Malheiro é um populista?

O discurso que tem feito, tem sido.

A sua lista para a Comissão Executiva tem algumas alterações. Até agora teve como vice-presidente Bernardo Blanco, que sai da direção para apresentar uma candidatura própria ao Conselho Nacional, sendo que já admitiu que no futuro quer ser líder da Iniciativa Liberal. É um candidato que vai ter o apoio de Rui Rocha?

Nós estamos no presente, não estamos no futuro e, no presente, o candidato que tem o apoio de Bernardo Blanco sou eu próprio. Tive muito gosto em tê-lo na equipa. É um excelente quadro da IL e tenho muito gosto em que ele tenha essa ambição. A Iniciativa Liberal precisa de quadros qualificados para os desafios do futuro, mas neste momento vivemos no presente e o Bernardo apoia a minha candidatura e eu agradeço-lhe por isso.

Também a candidatura da oposição interna acusou o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal de “alarmismo social” no que diz respeito à imigração. Em causa a proposta para se ter acesso a mais dados sobre criminosos e vítimas. Considera que esta proposta apresentada pelo partido contribui para o alarmismo social?

Eu creio que é mesmo uma proposta que contribui para o esclarecimento, para o debate informado, para a capacidade de suportar políticas públicas em dados. Aliás, isso foi amplamente reconhecido quando a Iniciativa Liberal apresentou esta proposta e tivemos muitas horas de comentário, muitas horas dedicadas a este tema e a opinião generalizada foi a de que esta é uma boa proposta. É uma proposta que combate o populismo, porque até agora aquilo que temos feito é um debate sem dados e quando não há dados, temos a possibilidade que é real e tem acontecido no debate público de imputações coletivas de culpa e isso é anti-liberal. Portanto, falar com dados é fundamental. Os dados não discriminam tanto nessa matéria como noutras. É a falar com factos e com dados que se combatem os populismos.