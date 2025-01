Meta da NATO obriga Portugal a investir mais 1,7 mil milhões na Defesa

Com base nas projeções do Governo sobre o PIB para os próximos quatro anos, Portugal está no caminho para chegar aos 300 mil milhões de euros de riqueza criada em 2028, o que obrigaria a quase 6 mil milhões de investimento na Defesa para ultrapassar a meta dos 2% do PIB. Assim, a antecipação da meta para 2028 obrigará a um esforço acrescido de, em média, 425 milhões de euros por ano no setor - com a despesa a crescer quase 40% em quatro anos. Caso Montenegro queira antecipar os 2% do PIB em Defesa no ano de 2027, seria necessário um acréscimo de 1,58 mil milhões de euros nos próximos três anos, com aumentos da despesa de mais de 500 milhões por ano. Para chegar a estes objetivos, o primeiro-ministro anunciou uma taskforce, criada entre Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças.

Portugal é o 7.º membro que menos investe na Defesa em relação à sua riqueza O nosso país é um dos oito membros da NATO que não cumpre a meta dos 2% do PIB investidos na Defesa. Entre os países da Aliança Atlântica, só Itália, Canadá, Bélgica, Luxemburgo e Espanha investem menos que Portugal na Defesa, tendo em conta a sua riqueza criada. O país com maior peso da Defesa no seu orçamento é a Polónia, com 4,12% do PIB investido no setor no ano passado — cerca de 24 mil milhões de euros. Os Estados Unidos, que gastam quase o dobro na Defesa do que a soma de todos os outros países membros da NATO, com cerca de 725 mil milhões de euros investidos em 2024 segundo estimativas da organização, são apenas o terceiro país neste indicador, se colocarmos em perspetiva o peso da economia de cada país.