Meta da NATO obriga Portugal a investir mais 1,7 mil milhões na Defesa

Em Davos, na semana passada, o novo presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a intenção de colocar todos os países da NATO a gastarem 5% do PIB em Defesa.

No entanto, nem os Estados Unidos o fazem. O peso do investimento na Defesa no PIB norte-americano é de 3,4% e nunca esteve sequer perto dos 4% nos últimos 10 anos - mesmo quando Trump foi presidente, entre 2017 e 2021.

A Estónia, com pouco mais de um milhão de habitantes, gasta cerca de 1,3 mil milhões de euros. Pode parecer pouco ao lado do investimento dos EUA, mas representa 3,43% do PIB estónio.

Luís Montenegro respondeu sobre a capacidade de Portugal chegar aos 5% do PIB de investimento no setor da Defesa, considerando que tal "não é exequível". Fazendo as contas com base nas projeções do Governo ao PIB para os próximos quatro anos, tal significaria uma despesa de quase 15 mil milhões de euros em 2028, triplicando o orçamento em relação à despesa do ano passado.