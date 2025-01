Eleições IL. Malheiro culpa Rocha pela desunião e falta de transparência

Mas essa proposta do partido é para o relatório anual sobre criminalidade.

Exactamente.

E não concorda?

O que nós temos plasmado na nossamoção de estratégia é efetivamente que as forças policiais tenham acesso a estes dados e que possam agir em conformidade com esses dados. E não o alarmismo social para o qual a Iniciativa Liberal também está a contribuir.

Defende também uma reestruturação do sistema de segurança interna. O que é que pretende fazer?

Entendemos acima de tudo que os profissionais devem ter melhores condições.

Hoje em dia, polícias, enfermeiros e muitos funcionários públicos com profissões de risco têm um vencimento muito parco para as responsabilidades que assumem.

Há necessidade de uma reforma da função pública, mas também dizer que na função pública, o mais importante deve ser a servir o cidadão. Servir o cidadão deve ser um privilégio e não deve ser um privilégio ser funcionário público.

Defendemos também a meritocracia, a avaliação de desempenho é desta forma que defendemos a melhoria das categorias profissionais com mais risco.

Já criticou uma proposta do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, mas também na saúde e habitação tem iniciativas semelhantes com o que tem sido defendido pelo partido na Assembleia da República.

A nível de saúde, não.

Defendem uma cooperação entre público, social e privado.

Que vai contra a proposta que foi avançada pelo partido nos últimos dois anos que é o sua saúde e que exige uma competitividade entre os três sectores. E a nossa porposta quer a cooperação e foco na resolução dos problemas do utente.

Na Habitação defendem por exemplo o alargamento da redução do IVA para toda aconstrução - medida também defendida pela atual direcção. Considera que a atual liderança está a defender mal as propostas, faria diferente?

Não está com foco onde deveria estar, ou seja, na defesa do proprietário no caso do arrendamento, na maio previsibilidade no arrendamento e no despejo de casas para arrendar.

Uma maior agilidade no licenciamento da habitação para que haja efetivamente mais casas para comprar e depois será a lei do mercado para a redução dessa mesma habitação. A questão do IVA também concordamos, mas entendemos que deve ser um passo posterior.

Menciou a nova lista de Rui Rocha há pouco. Um dos nomes que sai é Bernardo Blanco que apresentou-se como candidato ao Conselho Nacional e que assumiu ter como futuro objetivo ser presidente do partido. Parece-lhe um bom perfil?

Não falarei de nenhum cabeça de lista ao Conselho Nacional.

Entendemos que há muitos bons candidatos em todas as listas e contamos com todos, uma vez que também o método eletivo é um método de Hondt.

No cenário de ser eleito como presidente da IL, como é que fica a relação com o grupo parlamentar do partido?

Temos uma estrutura proposta que visa essa conexão entre a Comissão Executiva e a Assembleia da República.

Estaremos em diálogo pleno com a Assembleia da República e queremos claramente que a Iniciativa Liberal seja forte na AR, mas que tenha também uma máquina forte no partido de acompanhamento aos núcleos e aos autarcas.

Queremos dar muito mais destaque aos autarcas que hoje não têm essa visibilidade no partido.

Entendemos que tem que haver uma conexão bilateral da Assembleia da República com a Comissão Executiva.

Temos uma pessoa destacada para para esse efeito.

Numa avaliação aos últimos dois anos da atual direção, um ponto negativo e um ponto positivo.

O facto de não se ter conseguido a unir o partido.

Em dois anos os 2 candidatos que se perfilavam contra a atual Comissão Executiva já nem sequer estão no partido e isso denota muito a falta deunião.

Mais uma vez, reforço que a partir do dia 3 de fevereiro tenho toda a disponibilidade para estar sentado com com Rui Rocha a debater o futuro do partido nas próximas eleições e de forma a conseguirmos realmente unir o partido.

Considero positico o resultado nas europeias que foram um marco histórico para a Iniciativa Liberal ficando demonstrado que com a estratégia certa, com o investimento correto, conseguimos atingir as nossas metas e que é possível a Iniciativa Liberal ser muito mais.