À espera de Vitorino. PS aposta na segunda volta com almirante e sem Mendes

Em conversa com a Renascença, outro dirigente nacional do PS considera que todo este ruído “tem um potencial enorme de disparate coletivo”, com declarações e contra-declarações que “não ajudam a um processo mais refletido”. O cenário pode tornar-se dramático ao ponto de todo este ruído “poder suscitar o apoio a um candidato que não se deseja”.

Um outro cenário também, eventualmente, dramático, coloca-se se Vitorino decidir não avançar (porque ninguém arrisca dar como garantida a corrida do ex-ministro da Defesa, tendo em conta o histórico de hesitação do próprio) e aí a direção nacional do PS pode ter de lidar com os “os anti-Seguro”.

Um membro da cúpula de Pedro Nuno não coloca de parte que, a par de Seguro, surja uma candidatura alternativa, por exemplo, do ex-presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, que tem feito duras críticas ao ex-líder.

Mesmo entre os tradicionais apoiantes de Seguro houve desconforto pelo que este disse sobre Mário Centeno e a remuneração do consultor do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, no espaço de comentário fixo que agora mantém na CNN. “Passou incólume, mas não se faz”, lamenta um socialista próximo do antigo líder.

Segunda volta é consensual. Sem Mendes, com almirante e com PS, se candidato for “bom”

“Anda tudo a levar ao colo o almirante, o PS vai dando avanço, o PSD está desgraçado e Mendes não chega à segunda volta”. De rajada, um dirigente socialista resume à Renascença o atual e futuro estado da corrida presidencial.

Na cúpula do PS é dado como líquido que o ex-chefe do Estado Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, será candidato às presidenciais de 2026 e que o mesmo fará o conselheiro de Estado e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes.

Um destacado dirigente socialista diz à Renascença que está a “contar com a segunda volta se o nosso candidato for bom e o almirante a tirar votos ao Marques Mendes”. Ou seja, neste cenário, o candidato apoiado pelo PSD ficaria de fora da corrida presidencial.

Para a direção nacional do PS, a combinação "mais provável" da segunda volta das presidenciais seria Gouveia e Melo vs. Vitorino, com um membro da direção de Pedro Nuno a dizer-se certo que o ex-ministro de Guterres "agrega a ala esquerda" e se trata de "um tipo brilhante". A segunda combinação, considerada pelo mesmo dirigente como "catastrófica", seria a de ter na segunda volta o líder do Chega, André Ventura, e Gouveia e Melo, o que "obrigaria" o PS a apoiar o almirante.