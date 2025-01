"Há muita desinformação de extrema-direita" nas campanhas eleitorais em Portugal

Esta análise que apresenta é transversal a todo e qualquer meio de divulgação ou são fenómenos que estão mais concentrados em determinados meios e em determinadas formas de comunicação?

Os aspetos desinformativos, hoje em dia, têm a sua matriz no âmbito dos contextos digitais e das redes sociais online. Depois, começam a circular e a tornar-se também protagonistas do debate público e, portanto, da agenda mediática mainstream, convencional, porque conseguem ganhar destaque.

Nos media?

Nos media convencionais, sim. Até a Rádio Renascença pode acabar por comentar ou debater uma notícia que sabe ser falsa, mas conseguiu criar ruído, um boato que levantou alvoroço. E acaba por falar de uma coisa que se sabe ser falsa, mas, mesmo assim, fala do fenómeno.

Mesmo que seja para contextualizar o fenómeno e repôr a verdade?

Mesmo que seja para contextualizar o fenómeno, naturalmente é bom explicar as razões pelas quais esta notícia falsa foi criada e foi divulgada. Mas, muitas vezes, o propósito para quem cria essas notícias falsas é criar ruído, é conseguir alguma visibilidade.

E esse objetivo está a ser conseguido.

Muitas vezes é conseguido. Não há dúvidas que deve ser constantemente monitorizado, feito um fact-checking [verificação de informação], desmentido. O problema é quando algumas questões que são falsas, continuam a criar debates, não sobre a falsidade, mas sobre a questão.

Acabamos por falar de pseudo-eventos, porque o evento não existe mas, mesmo assim, damos visibilidade a uma coisa que poderia ser abordada a partir de outra perspectiva. É aquela pela qual se pode logo classificar a falsidade, a intenção ou a motivação que está por trás de uma tentativa de inquinar o espaço público, o debate público.

Há também excesso de opinião nos media?

O perigo é quando o debate público às vezes parece que precisa, para chamar a atenção, de notícias extravagantes para dinamizar colóquios ou preencher horas de programas televisivos ou radiofónicos. Ou seja, existe também uma tendência dos meios convencionais, para criar os contextos pelos quais são chamadas pessoas a opinar sobre opiniões de outros que opinam sobre outras opiniões.

Perdemos o hábito de falarmos dos factos, porque, no fundo, parece que a esfera mediática tem uma grande parte da sua agenda dedicada a comentários de comentários, ou a previsões, ou a especulações sobre cenários futuros. É como se tivéssemos a perder o hábito de refletir sobre factos.

É a desordem informacional de que fala no livro?

A desordem informacional é quando se cria, de uma forma voluntária ou involuntária, um clima em que não se sabe se é possível confiar numa notícia que está a circular ou em discussão. Ou uma dimensão tal de abundância informacional que cria também uma desordem, porque é difícil distinguir notícias verídicas de outras talvez menos fiáveis.

A desordem informacional é quando se cria aquela desordem cognitiva de que falava antes, onde nos deparamos com notícias que recebem muita visibilidade nas redes sociais. São notícias que muitas vezes puxam pela emoção, pelo aspeto mais irracional, pelos sentimentos mais primários e aí cria-se uma dimensão de incerteza que é muito propícia à propagação da desinformação e a outra atitude, também muito estudada, que é evitar notícias.

A desinformação ganha terreno, não só porque cria caos, incerteza, desconfiança, mas também porque cria afastamento das notícias que podem ser em si boas, fiáveis, mas é tal o caos que se evitam até as notícias mainstream, verificadas.

Estes dados reforçam a importância do fact-checking. Que balanço faz desta nova tendência, nomeadamente em Portugal?

Sabemos, por vários estudos, que Portugal é ainda um país onde a desinformação existe, mas ainda não atingiu os níveis de outros países. Contudo, já verificámos que, nomeadamente em períodos de campanhas eleitorais, mas não só, há muita desinformação oriunda de sites, blogs, redes sociais, perfis das redes sociais ligados à extrema-direita.

O fact-checking é necessário, mesmo com algum atraso, porque a notícia já circula, já foi partilhada. Mas é importante termos provas das notícias não fundamentadas, de quais eram, para onde é que circularam, qual é o rastreio desta desinformação.

Este processo de validação de informação é suficiente?

Precisamos de literacia, de literacia mediática, e de entender que é necessário associar a literacia mediática à literacia cívica, política, cidadã, porque toda a desinformação assenta no intuito de criar caos na vida pública, na vida política.

Pode existir desinformação apenas pelo gozo de partilhar notícias falsas, mas existe muita desinformação com intuito, que tem por trás uma agenda política. Nesse sentido, temos que ser capazes de reconhecer, através da literacia mediática, se algo é fiável ou não, mas também entender quais são as estratégias políticas, ideológicas que estão por trás.

Diria que falta literacia mediática entre quem faz e quem consome informação?

Sim, naturalmente. É uma tarefa constante, inesgotável, porque os meios, os instrumentos, as plataformas para as quais as comunicações são criadas, distribuídas, consumidas, editadas, estão constantemente em evolução.

Temos que estar sempre a par com a evolução do processo infocomunicacional no geral, porque qualquer processo infocomunicacional e qualquer plataforma também implica a possibilidade, o risco de um processo desinformativo, de um caos informacional. Não é só por parte de quem trabalha na área da comunicação, como também de quem consome a comunicação.

Temos dados que nos dizem que nas redes sociais, por exemplo, temos uma atenção reduzida ao mínimo, de poucos segundos. Partilhamos informações em dois segundos e meio. Lemos o título e partilhamos, votamos "posts" que não lemos. Há uma velocidade, uma superficialidade, uma negligência na maneira de lidar com conteúdos digitais que também permite a muitos conteúdos circular e propagarem-se sem serem escrutinados.